El CEEI cierra dos años de altibajos. De la liquidación a mantener al Ayuntamiento y un nuevo socio

Publicado por Marta Casado Burgos

El Centro Europeo de Empresas e Innovación, CEEI, ha pasado dos años de locura. De la disolución y liquidación de la entidad ante la salida del Ayuntamiento de Burgos como socio del conglomerado que apoya el emprendimiento, a mantener el apoyo del Consistorio y ganar un socio más con dos entes: la Universidad Isabel I y su fundación.

Durante estos dos años, especialmente en el último sin apoyo municipal, «hemos trabajado con normalidad, pendientes de este fin de año poder organizar una asamblea para incorporar oficialmente a la Isabel I como socio», explicaba el director del CEEI, José Vicente Orden en la presentación de la cuarta edición de Emprendedoras Burgos.

En 2022 el equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos apostaban por la liquidación del ente. No estaban satisfechos con su gestión. El PP y Vox sumaron varias peticiones para no cerrar un centro de atracción del talento empresarial y de fondos europeos centrados en la dinamización y el emprendimiento. Pero el hecho de mantener ad eternum a los usuarios del vivero de empresas no convencían al anterior equipo de Gobierno que consideraba que Sodebur o Promueve podrían llevar a cabo las funciones del CEEI. Podemos fue más allá. Lo calificó de chiringuito al ser un instrumento utilizado para promoción industrial y turística por parte del anterior ejecutivo de Lacalle.

Tras los encargos de la entonces edil Carolina Blasco a casi nada con el ejecutivo de De la Rosa y Marañón. Ahora el Ayuntamiento de Burgos, en palabras de la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, mantendrá su apoyo. «En la corporación anterior el equipo de Gobierno era otro, hoy no es el mismo y tanto PP como Vox hemos defendido siempre el proyecto y no hemos cambiado de opinión», señaló.

¿Por qué no se produjo la salida del centro? ¿Por qué después de dos años no se ha certificado la entrada de la Universidad Isabel I y su fundación? Porque no se ha convocado una asamblea general que es la que toma las decisiones en el CEEI. Tanto la salida del Ayuntamiento como la entrada del nuevo socio. «Queríamos convocar la asamblea general antes de acabar el año pero aún no tenemos fecha estamos pendientes de la agenda de los responsables de las entidades socias», señaló su director.

30 años en 2024

El año nuevo viene aparentemente cargado de bolsas de tranquilidad para el CEEI pero también es momento de celebrar. «El próximo año cumplimos 30 años de actividad y el que viene es un buen momento para reinventarse y algunas de las ideas que ya tenemos podrán desarrollarse en 2024», apuntó.

Los centros europeos de empresas e innovación, denominados CEEI, son instituciones comunes en diferentes provincias de España. Nacieron en los años 90 con el objetivo de generalizar los criterios de calidad y desarrollo de la Comisión Europea con el apoyo de las instituciones de cada territorio para favorecer el desarrollo económico de cada zona. Ofrece servicios de formación, asesoramiento, impulsa programas tecnológicos y cuenta con un vivero de empresas y espacio de coworking en sus instalaciones de Villafría.