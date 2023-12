80 niños refugiados en Burgos tendrán regalos esta Navidad

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Con un poco de azúcar, la píldora pasará mejor», decía la fantástica niñera Mary Poppins en una de las canciones más famosas de la película de Disney. Una frase muy ilustrativa de la necesidad que tiene la sociedad de que pase algo bueno que endulce un poco esas amarguras que tiene la vida.

El dulce esta vez llega de la mano de una recogida de juguetes solidaria de la mano del bufete Innova Abogados con destino a las familias que Accem tiene acogidas en la red de pisos, esperando obtener el asilo político en España para rehacer sus vidas, algunas rotas en pedacitos muy pequeños.

Durante todo este mes de diciembre han preparado con esmero esta nueva campaña, la tercera a favor de las familias refugiadas en Burgos, pero la cuarta que desarrolla esta empresa. Y este jueves llegó el momento de la entrega de las decenas de regalos recogidas, que servirán, como decía Poppins, para pasar mejor el trago de estar lejos de sus casas, a miles de kilómetros.

«Este año la solidaridad nos ha desbordado. Ha sido el año en el que más material hemos recogido», explica Beatriz Rodríguez, de Innova Social, que destaca la movilización de varias madres de colegios cercanos a través de los grupos de Whatsapp.

Pues bien, toda esta ola de solidaridad servirá para llevar alegría a 80 niños y 60 familias con los que trabaja la asociación Accem, dedicada a la atención de inmigrantes. No solo llegarán a las personas que están en los 18 pisos de acogida con los que cuentan, sino a todos con los que colaboran, por ejemplo, en las clases de apoyo escolar que organizan para facilitar el aprendizaje del español a quienes lo necesitan.

Los voluntarios preparan la recogida de juguetes.SANTI OTERO

Así lo explica María Martínez de Simón, abogada de Accem, que ha coincidido por su trabajo con los colegas de profesión de Innova en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera. Esta labor en común fue la que les acercó hace tres años y ya planifican cómo organizar la cuarta campaña, porque la furgoneta se les queda pequeña para llevarse la cantidad de material recogido.

Los menores que se beneficiarán de esta iniciativa proceden de hasta diez nacionalidades diferentes, de países como Venezuela, Colombia, Ucrania, Georgia, Siria, Marruecos, Sudán y Somalia, por enumerar algunos de ellos. Naciones de las que estas familias un día tuvieron que emigrar para buscar el paraguas del asilo en otro lugar del mundo en el que rehacer sus vidas. En ese periplo vinieron hasta Burgos.

Igual que otras ocasiones han llegado juguetes de segunda mano, pero también muchos nuevos. «Lo que no les darías a tus hijos, no se lo des a los niños refugiados», señala Martínez de Simón, que añade que la clave es que el material donado esté bien conservado y que no sea «ni sexista ni belicista». Según añade esta responsable de Accem, «el niño refugiado más joven todavía no ha nacido, pero habrá algún detalle para su madre, así como para jóvenes de hasta 18 y 19 años».

Los voluntarios de Accem se pasaron varias horas para recoger juguetes, material escolar y deportivo para las decenas de menores de todas las edades que participarán en una fiesta navideña el próximo 29 de diciembre.

La furgoneta tuvo que hacer varios viajes entre la plaza de Santo Domingo de Guzmán y la sede de Accem, en la avenida Cantabria. Allí queda un largo trabajo para clasificar los regalos por edades y envolverlos para generar todavía más sorpresa. La fiesta navideña contará con la asistencia de Papa Noel que, igual que Mary Poppins, repartirá azúcar y felicidad.