Hosteleros piden estudiar los puntos críticos de la recogida puerta a puerta

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La recogida puerta a puerta de los residuos asimilables a lo urbano en hostelería y comercio arrancó hace casi un año. Urbaser hacía esta semana balance y apuntaba a «un rotundo éxito» porque no se han devuelto los contenedores entregados y se realiza la recogida con normalidad. Algo que no convence a los hosteleros, especialmente a los ubicados en las tres principales zonas de conflicto donde, en muchas ocasiones, la basura se acumula sin remedio.

El punto crítico se da en el ámbito de la Plaza Alonso Martínez o Capitanía, también en la Plaza de los Castaños con los problemas generados en los contenedores soterrados y, también, en La Flora. Estos tres espacios no terminan de encontrar el punto de equilibrio en la recogida de residuos puerta a puerta. La solución, según han narrado algunos hosteleros de las zonas relacionadas, ha sido aumentar la presencia policía.

«Hay patrulla policial las 24 horas y se han producido requerimientos». Entienden que para asustar a los responsables de los negocios. Si bien es cierto que desde la concejalía de Medio Ambiente se ha informado, como lo ha asegurado el concejal, a Seprona de la Guardia Civil, Policía Nacional y servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a hacer un seguimiento dado el proceso de cambio que se vive en los polígonos industriales.

El balance entre los hosteleros no es tan positivo. «Si bien hay zonas donde ha habido un entendimiento entre los hosteleros y Urbaser, hay puntos donde no se termina de encajar», reconoce el portavoz de la Federación Provincial de Hostelería, Enrique Seco. Coincide en estos tres puntos calientes y asegura ser consciente de la presencia policial. «Si hay conflicto también hay que escuchar al hostelero por eso consideramos que se deberían estudiar esas zonas críticas, ver qué se puede hacer, cómo arreglarlo cediendo todos un poco en vez de sacar a la patrulla de Policía Local antes que nada», sostiene.

Por eso, Seco solicita una reunión para intentar acercar posturas. Algo que se producirá este jueves. Reconoce que en otras zonas se ha alcanzado un buen funcionamiento, tras exponer un ajuste de horarios acorde a su actividad. La recogida a las 14.30 suponía que «no te había dado tiempo a generar la basura y, además, no puedes sacar los residuos con el cliente comiendo». En esos casos se optó por el cambio de horario, pero en el proceso de adaptación «el hostelero ha puesto un 70% y Urbaser un 20%», puntualiza.

En este punto, considera que hay zonas críticas. Por ejemplo, en la calle San Lorenzo donde el contenedor más cercano está en la calle Trinidad si lo reciclas fuera del horario puerta a puerta. O en La Flora, por la alta densidad de locales de hostelería, sería necesario tener más frecuencias de recogida.

«Hay zonas que se deberían repensar y, entre todos, buscar la solución más idónea para todos», asiente conciliador. Y por ello lanzaba el guante de retomar las reuniones para acercar posturas por un buen funcionamiento del servicio y evitar contenedores desbordados de residuos que son visibles en estos tres puntos que, coinciden, con el casco histórico de la ciudad. Y el Ayuntamiento lo ha recogido manteniendo para hoy mismo un encuentro para abordar la situación.

En cuanto a definir el éxito de la medida porque no se han devuelto contenedores no lo ve ajustado a la realidad. «No puedes devolverlo, aunque quieras porque no hay otra opción para que te lo recojan que esta», señala. De la misma manera sucede con los números de kilos de recogida de residuos, no hay alternativa a esta. Los encuentros entre representantes municipales, empresa gestora de las basuras de la ciudad y hosteleros sólo se produjeron al inicio del cambio. No se han vuelto a reunir para trasladar puntos de vista sobre los puntos que se han demostrado conflictivos.

La recogida de residuos puerta a puerta en locales de comercio y hostelería arrancó hace un año. Y lo hizo con muchas discrepancias por parte de los negocios. Se planteaba para 750 negocios de comercio y hostelería del centro histórico, Gamonal, Reyes Católicos o Avenida de la Paz. En una campaña de promoción anterior se alcanzaron los 1.600 negocios en toda la ciudad.

Se estableció un inicio en noviembre que se pospuso a después de Navidades y Rebajas. Arrancó el 30 de enero con bastantes discrepancias por el horario y con mucha crítica política dada la fecha preelectoral. Se plantean cubos para la recogida de residuos ordenada en función de la fracción a excepción del cartón y el papel. Los horarios de recogida no cuadraban con la actividad hostelera. La orgánica se recogía de 14.30 a 15.50, cuando los hosteleros apuntaron que están enfrascados con las comidas. Se retrasó de 17 a 18 horas. Así como cambios en la retirada de las fracciones de vidrio y orgánico. Se han adaptado, pero no lo ven como un rotundo éxito porque hay puntos en los que se debería mejorar.