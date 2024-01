Las 500 donaciones de Francisco

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Llega con tranquilidad a la puerta que tantas veces a flanqueado. Una vez al mes desde que solo cede su plasma porque las plaquetas ya no puede. Francisco del Amo es el mayor donante de sangre de Europa. 500 pinchazos de solidaridad le avalan. No ha habido globos ni aplausos como al norteamericano que celebraban su donación 500 en un país donde las extracciones se pagan. Del Amo, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, se sentía hasta apurado en su donación número 500. «Si hubiera sido un compañero, la hubiera liado», comenta con sorna a los medios.

Su primera donación «casi obligado». Su madre, tras varias evasivas ante las visitas del autobús de donantes de sangre a su pueblo Socuéllamos en Castilla La Mancha, lo cogió de las orejas hasta que se sentó en la silla de donar. Era el año 77 y tenía 20 años. «Hoy que intento convencer a la gente para que vaya a donar, pues pasé por el mismo proceso, mi madre era donante y me pedía que le acompañará, me costó, pero una vez que lo haces te das cuenta que no es para tanto», señaló.

Ya son 46 años donando. Y hoy, en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León en Burgos, ubicado en el Hospital Divino Vallés, ya le esperaba Diego y los medios de comunicación. Del Amo se conoce ya todo el proceso al dedillo.

Primero visita a la médica que realiza una revisión médica, toma la tensión y el donante responde a un cuestionario sobre su estado de salud. Luego se pasa a la silla donde se inyecta la aguja para extraer sangre, plaquetas o plasma.

El proceso puede ser de unos 15 minutos a prolongarse durante una hora en función de la extracción a realizar. Antes y después, «beber agua, líquido mucho líquido y comer algo», explican otros donantes que estaban en la sala donde Francisco del Amo ha realizado su extracción número 500.