Gamonal: décimo aniversario de un conflicto que inspiró libros, cómics y canciones

«¿Pero realmente van a hacer las obras? ¿No han escuchado a la gente?», se preguntaba el fotoperiodista Tomás Alonso días antes de que la olla a presión de Gamonal, a costa del bulevar proyectado por el Ayuntamiento de Burgos en la calle Vitoria, estallase definitivamente. Se perdió la movilización nocturna del 9 de enero de 2014 y la concentración, a primera hora de la mañana del día siguiente, para paralizar las obras. Estaba fuera de la ciudad y se iba informando a través de las redes sociales. Cuando llegó, cogió la cámara y empezó a dar «buena cuenta» de lo que ocurría en su propio barrio «con la ventaja de conocer el lugar, el conflicto y su origen». Trabajó a destajo, día y noche, cubriendo los disturbios de madrugada, los «desayunos que bajaban los vecinos», las asambleas, las manifestaciones... Todo.

Se cumplen diez años de una semana de protestas que acapararon el foco mediático de todo el país y parte del extranjero. Por aquel entonces, Sergio Izquierdo Betete se encontraba en Polonia dando clases de español. Tenía «bastante presente» el conflicto de Eladio Perlado, que frenó la construcción de un aparcamiento subterráneo en 2005, y le daba «rabia» no poder estar allí, en su barrio, junto al resto de vecinos que se oponían a una actuación valorada en 8,5 millones de euros que también contemplaba un parking bajo el asfalto. Sin embargo, en aquellos días le invadía una sensación de optimismo que acabó materializándose: «por primera vez en mucho tiempo, la gente de abajo podía luchar contra los poderosos y obtener resultados victoriosos».

De cerca lo vivió el periodista Marcos Erro, consciente del «sentimiento de incredulidad» que imperaba a pie de calle porque «en aquel contexto de crisis social y económica, en un barrio eminentemente obrero como Gamonal, cada semana se sentían los despidos y había noticias de ERE y desahucios». Por eso muchos no entendían que «la prioridad del Ayuntamiento del Partido Popular y de Javier Lacalle fuera hacer una obra especulativa para beneficiar a una serie de constructores». Máxime, añade, cuando «poco tiempo antes se habían negado a reformar la guardería de Río Vena por mucho menos dinero». Su conclusión, a tenor de lo que pasó desde el inicio de las movilizaciones hasta la renuncia del equipo de Gobierno al proyecto, es que «cuando los vecinos de Gamonal sienten ese agravio se levantan, se organizan y dan la cara».

También apoyando «desde el principio», el rapero Buse Spencer se presentaba a las 6 de la mañana en la denominada ‘zona cero’ de la calle Vitoria para que «no entraran las máquinas». Hasta tal punto se implicó que, según recuerda, «me pedí esa semana de vacaciones en el trabajo para poder asistir a las asambleas». No imaginaba ni de lejos que Gamonal acabaría abriendo portadas y telediarios. Entretanto, «al ver que la cosa se fue poniendo seria recibimos tanto apoyo que fue muy emocionante y solo cabe estar agradecido».

«Nos decían los propios periodistas que una cosa que tuvo importancia fue el fuego de los contenedores porque es muy llamativo» Marcos Erro, periodista

Una década después del popularmente conocido como efecto Gamonal, a priori capaz de generar réplicas similares en otras ciudades, el nombre del barrio más poblado de Burgos sigue siendo de sobra conocido. «Nos decían los propios periodistas que una cosa que tuvo importancia fue el fuego de los contenedores porque es muy llamativo», rememora Erro a sabiendas de que, más allá de los disturbios, las protestas se percibían con «mucha simpatía» en un escenario de crisis y «apatía después de las movilizaciones del 15M».

En la misma línea, Alonso apunta que los compañeros que venían de fuera estaban «alucinando» al ver «cómo un barrio era capaz de plantarse en un momento en el que la gente estaba muy pesimista y pasota». Allí coincidió con Javier Bauluz, Premio Pulitzer en 1995. Tan «maravillado» quedó el reportero ovetense con aquella lucha popular que años después escribiría el prólogo de Gamonal. La chispa que enciende la revolución (2019), fotolibro de Santi Otero, Ricardo Ordóñez y el propio Tomás Alonso.

«No podíamos permitir que la memoria tan volátil que tenemos relegara lo allí vivido a recuerdos que el tiempo acabaría borrando» Tomás Alonso, fotoperiodista

«No podíamos permitir que todo el trabajo de esos días y que la memoria tan volátil que tenemos relegara lo allí vivido a recuerdos que el tiempo acabaría borrando». Bajo esa premisa, estos tres fotógrafos burgaleses recopilaron sus mejores instantáneas tomando como referencia proyectos como los de Pedro Armestre con el 15M (Plaza Tomada) o Javier Bauluz y Marcos Merino sobre el conflicto en las cuencas de Asturias y León (#resistenciaminera). El libro vio la luz a través de una campaña de micromecenazgo que recibió «apoyo de todos los lugares», superando con creces cualquier expectativa.

La chispa del recuerdo a ésta y todas las luchas previas había saltado dos años antes gracias a Gamonal, la historia desde abajo, coescrito por Mario Erro y José Medina. Después de compartir tiempo atrás su «punto de vista crítico» sobre lo que sucedía en Burgos desde el blog Sombras en la ciudad, vieron necesario «reconstruir la historia del barrio a partir de las vivencias de la gente que no sale en los libros y en los medios de comunicación». Con cerca de cuarenta entrevistas y mucha tela que cortar, se retrotrajeron a la década de los 50 para explicar, de entrada, «cómo un pueblo rural en Castilla acaba convertido en el barrio obrero más importante de una capital de provincia».

Con ese punto de partida, Erro y Medina trazaron «un recorrido del sentimiento de agravio que anida en Gamonal» y que surge, tal y como esgrimen los autores, porque «Gamonal se resistía a anexionarse a Burgos». A partir de ahí, La historia desde abajo muestra «cómo el barrio se va construyendo de forma desordenada, sin servicios, mientras sacan beneficio económico los constructores del momento». Pero también se cuentan, hasta llegar al conflicto del bulevar, otras luchas y victorias vecinales como el rechazo a un edificio en la plaza de Santiago, las manifestaciones para que se construyese el sexto instituto (Pintor Luis Sáez) o las protestas contra la subida del precio de los autobuses urbanos que culminaron con más de una veintena de detenciones.

«Uno de los objetivos del cómic era ofrecer una temática local pero que no fuese localista» Sergio Izquierdo Betete, profesor y guionista

«Gamonal no se puede afrontar de otra manera», enfatiza Izquierdo Betete. Entiende, como el resto de entrevistados para este reportaje, que la historia del barrio, en términos generales, siempre ha estado muy ligada a las luchas populares. Al no poder participar activamente en las protestas de 2014, quiso «contribuir de alguna manera» para que la huella de Gamonal no se borrase con el paso del tiempo. Finalmente, se decantó por el formato cómic. Guionizó lo ocurrido a través de una protagonista ficticia y la ilustradora María de la Fuente hizo el resto.

Gamonal. En el eco de un mismo recuerdo. Primera novela gráfica sobre este combativo barrio burgalés y uno de los libros más vendidos en la ciudad en 2021. «Uno de los objetivos del cómic era ofrecer una temática local pero que no fuese localista», explica el guionista. De esta forma, se consiguió crear «una obra asequible y fácil de entender para personas que no conocen esta realidad», poniendo nombres y apellidos, «sin cortapisas», con el objetivo de plasmar lo que «no se podía contar de otra manera».

«La letra salió sola. Es un tema sencillo y directo a las tripas» Buse Spencer, rapero

La revuelta también encontró acomodo en el plano musical. Y lo hizo de inmediato, prácticamente sobre la marcha. El 16 de enero, la víspera del rechazo definitivo al faraónico proyecto, veía la luz Gamonal en llamas de Buce Spencer. «La letra salió sola», confiesa el creador de un tema «sencillo y directo a las tripas» que recoge imágenes de los disturbios cedidas por terceros y otras en las que él mismo aparece en medio de la calle Vitoria.

Gamonal, ayer y hoy

«Burgos dejó de ser periferia para convertirse en centro neurálgico de la protesta», remarca Izquierdo Betete. Una «especie de Fuenteovejuna del siglo XXI» que propició la creación del Centro Social Recuperado (CSR) de Gamonal, que este sábado convocó una manifestación en defensa de su persistencia y en recuerdo de la lucha contra el bulevar, en la ‘zona cero’. Además, hasta el 20 de enero se celebrarán exposiciones, charlas y actividades culturales enmarcadas en el décimo aniversario.

Tomás Alonso, Marcos Erro, Sergio Izquierdo Betete y Buse Spencer desconocen a ciencia cierta lo que pasaría si el Ayuntamiento intentara impulsar hoy en día un proyecto similar. El contexto ha cambiado, está claro, pero saben que la «inflación» y el «problema de acceso a la vivienda» son la principal preocupación de la gran mayoría de vecinos.