Los Titos de Gamonal se reafirman a base de «ilusión» y «saltando charcos»

Como un clavo, a las 9 de la mañana, frente a la valla y a escasos metros de las diecisiete enormes calderas que ya bullían tras ponerse de acuerdo con las campanas de la Catedral. Ahí estaban, en la Plaza Nueva de Gamonal, Antonio Cámara y Pilar Rey. Y la hija de Mari Ángeles Alonso, que tiene por costumbre ser la primera en el tradicional reparto de los Titos. Bajo la lluvia, esperando que escampase, el matrimonio portaba dos hermosas cazuelas para la ocasión.

Mari Ángeles apareció a eso de las 10 para hacer el relevo a su hija porque tenía que ir a trabajar. Al cabo de un rato su marido le guardaría el sitio mientras ella iba a casa para coger una olla de gran tamaño. «Llevo desde el 80 viniendo todos los años», confiesa tras debatir, entre risas, sobre quién ha llegado primero. Lo mismo daba porque lo importante de esta Fiesta de Interés Turístico Regional desde el año pasado es la propia tradición en sí.

Tampoco faltan a la cita, desde hace cuatro décadas, Antonio y Pilar. «A mí no me van mucho los titos, los probé una vez y encima picaban», reconoce él mientras su esposa sonríe. Si viene, que conste, es «por mi mujer, mi hija y la familia». Y porque le encanta ver cómo el barrio mantiene vivo un legado que viene de lejos. Concretamente desde el año 1502.

«Hubo una epidemia muy grande en Burgos y provincia. Llegó a morir mucha gente y tuvieron que echar mano al pienso de los animales para comer porque no tenían nada de nada», recuerda Antonio, que se sabe la historia al dedillo, antes de remarcar que «tal día como hoy, por estas fechas, salían los cofrades. Y como hacía frío, a los peregrinos que hacían el Camino de Santiago y les sacaban un plato».

También Mari Ángeles conoce el origen de los Titos, hasta el punto de que si le hiciesen un examen aprobaría con nota. Por eso le gusta tanto aparecer a primera hora. Por eso y porque se lo pasa «muy bien» charlando con la gente aunque este año le tocase abrir el paraguas cada dos por tres. Aún así, la espera siempre es «llevadera» y está deseando ver la cara que ponen sus seres queridos cuando proceda al reparto. Al final, apenas le queda un plato. «Yo hago la cola y los demás comen», pero sarna con gusta no pica.

No era ni la 1 de la tarde y la cola ya llegaba hasta la altura de la calle Centro. Cientos de burgaleses, de Gamonal y otros barrios de la ciudad, aguardaban impacientes el reparto con grandes bolsas repletas de ollas. En total, volvieron a repartirse 20.000 raciones elaborados con los ingredientes clásicos (titos, cebolla, ajo, sal, pimentón, pimientos, laurel y guindillas) y los que siempre aporta a mayores la Cofradía de San Antón: «ilusión», «ganas» y «cariño».

Entre fogones desde las 5 de la mañana, el cofrade Óscar Rivas y sus compañeros volvían a poner la maquinaria en marcha para que la Fiesta de los Titos siga cumpliendo e incluso mejorando todas las expectativas. En cuanto se acerca la hora, con la misa en honor a San Antón y la posterior bendición a las mascotas en la iglesia de la Real y Antigua de Gamonal a punto de finalizar, la expectación ya se palpa en el ambiente. «Todos los hermanos queremos que el día salga bien, la tradición es la tradición», enfatiza.

Cerca de medio centenar de cofrades echando más leña al fuego en un contexto social y económico marcado por la inflación. Según detalla Rivas, la inversión en género ha supuesto este año un desembolso que ronda los 18.000 euros. Y no queda otra, por lo tanto, que «hacerlo con subvenciones porque sin eso no vivimos».

A punto estuvo de que los Titos no se celebrasen este año porque el Ayuntamiento no había abonado las ayudas pendientes de pago. Por fortuna, el asunto se solucionó in extremis y la fiesta se pudo llevar a cabo. No en vano, Rivas considera que las administraciones deberían aportar un «plus», máxime tras la declaración de Interés Turístico Regional. Con ello se refiere, más allá de la necesaria colaboración económica, a una mayor visibilidad tanto dentro como fuera de la ciudad.

Antonio, Pilar y Mari Ángeles opinan lo mismo que Rivas. Los Titos requieren mayor difusión por sus siglos de historia y lo peculiar de su desarrollo. Entretanto, queda claro que la Cofradía de San Antón seguirá en la misma línea, aunque sea «saltando charcos», para mantener a flote esta intrínseca tradición burgalesa y evitar su desaparición.