La vacunación reduce drásticamente los ingresos por bronquiolitis en bebés

Estamos en el ecuador de la época mayor presencia de afecciones de Bronquiolitis y la prueba de fuego de la nueva pauta de vacunación iniciada sobre estos virus respiratorios en menores de un año. Los resultados son muy positivos. «Habrá que esperar a ver lo que ha pasado en toda la nación, pero vemos por el momento que aquí en Burgos ha funcionado», explica el médico de la UCI Pediátrica del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), Esteban Gómez.

Algo que también se deja notar en planta. «Vemos que la inmunización ha supuesto una disminución drástica de menores ingresados tanto en UCI como en planta», coincide el jefe de sección del Servicio de Pediatría del HUBU, Manuel Merino. En lo que va de campaña del Virus Respiratorio Sincitial (VRS) se han registrado dos ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica.

Los doctores son cautos. «Aún estamos en la campaña» y buscan esperar a contar con datos más preciosos pero si advierten que la cifra del año pasado, unos 60 ingresos en UCI, no parece que se vaya a cumplir. «No sabemos qué va a ocurrir en meses futuros o en próximos años qué pasará con los niños al no haber pasado la bronquiolitis de forma natural, pero es importante la reducción de ingresos en la UCI Pediátrica», añade Gómez. En concreto los dos ingresos que han llegado a cuidados intensivos son de niños que no habían recibido la pauta de vacunación.

El Niservimab ha sido la gran revolución en la campaña del virus sincitial en menores de dos años, que son los que ingresan frecuentemente. De hecho la bronquiolitis es «una de las principales causas de ingreso en los niños más pequeños», explicaban durante la presentación de la Guía Bronquiolitis editada e ilustrada por la enfermera de la UCI Pediátrica del HUBU, Marina Peix.

Este año las autoridades han determinado la vacunación contra el VSR en menores nacidos entre marzo de 2023 y marzo de 2024 para generar inmunidad en los niños más pequeños. La cobertura de inmunización ha sido especialmente alta, un 90% de la población diana (niños menos de un año). La dosis, única, se ha realizado en el propio hospital, antes de recibir el alta por el nacimiento desde el mes de octubre. En los nacidos con anterioridad se realizó la vacunación en el centro hospitalario. Castilla y León se reservó 13.000 dosis y un presupuesto de 2,8 millones para cubrir las necesidades de vacunación de esta campaña. A Burgos se han destinado 2.100 dosis para menores de dos años de este tratamiento.

Niservimab es un un anticuerpo monoclonal (molécula producida en laboratorio diseñada para servir como sustituto que puede modificar o imitar el ataque del sistema inmunitario) que está indicado para la prevención de la enfermedad del tracto respiratorio inferior por VRS en menores de 12 meses para afrontar su primera temporada frente al VRS. «Presenta un buen perfil de seguridad y eficacia y una vida media larga, de forma que confiere protección durante al menos cinco meses tras la administración de una dosis», explicaba la consejería de Sanidad en una nota de prensa sobre el inicio de esta vacunación en verano.

La bronquiolitis es el primer episodio de dificultad respiratoria en los dos primeros años de vida. Está causado por el Virus Respiratorio Sincitial y afecta a los más pequeños. «En nuestra UVI suelen ingresar por VRS los más pequeñitos, por debajo de tres meses, los más graves en menos de un mes incluso niños de menos de 15 días», explica Gómez. Es una de las principales causas de ingresos en menores de un año y las estancias en el hospital oscilan entre la semana y los quince días aunque varían en función de los casos.