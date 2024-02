Cristino Díez, Báculo de Oro 2024: «Hace falta apostar fuertemente por la cultura»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Voy a decir lo que me salga», advertía Cristino Díez (Castrojeriz, 1956) nada más recibir el Báculo de Oro de San Lesmes 2024. Sin discurso alguno previamente preparado, a su aire y con ese tono desenfadado que le caracteriza, el artista burgalés ha repasado este domingo una dilatada trayectoria vital y profesional que se le ha pasado volando. De paso, ha aprovechado la ocasión para lanzar unos cuantos recados a administraciones públicas. La principal, sobre la que más hincapié ha hecho, sería que «hay que apostar fuertemente por la cultura».

«Sin cultura y sin enseñanza no vamos a prosperar para nada», zanjaba Díez al término de su intervención, a modo de epílogo, tras insistir en la necesidad de «dejar a nuestros hijos una ciudad como se merece». Tampoco ha perdido la oportunidad de lanzar una petición, dentro de este apartado, relacionada con el Museo de Burgos. Según ha indicado, le parece «lamentable» que haya obras de artistas como Luis Sáez o Modesto Ciruelos en los sótanos sin ver la luz.

Otro de los focos sobre el que Díez ha querido arrojar luz es el de las infraestructuras. En su opinión, Burgos debe movilizarse con mayor firmeza que hasta ahora para dejar atrás «años de decadencia» que han frenado su crecimiento. Por ello, ha hecho un llamamiento a la «movilización» permanente tras una década que, a su juicio, ha sido una «desgracia» para la ciudad.

«Unos me llaman loco, otros cantarín y otros cantamañanas», comentaba el de Castrojeriz, con su habitual tono jocoso, después de reconocer que «la gente que no te aprecia da mucho caché». Bromas aparte, ha confesado que no se esperaba recibir el Báculo de Oro por parte de la Federación de Peñas y Sociedades de San Lesmes Abad, máxime cuando su anterior poseedora, Cristina Gutiérrez, «nos representa a nivel mundial».

«La esencia de nuestra identidad burgalesa»

Por motivos de agenda, al igual que cuando le tocó recoger el Báculo en 2023, Cristina Gutiérrez no pudo asistir a la cita. Pero estuvo presente, como el año pasado, a través de su madre, Begoña Herrero. De nuevo por carta, la flamante ganadora del Dakar expresó su «más sincero agradecimiento» por el «extraordinario honor» que supuso recibir un reconocimiento que, a su juicio, constituye «la esencia de nuestra identidad burgalesa».

Herrero asistía al acto, celebrado en esta ocasión en la sala capitular del monasterio de San Juan, con una réplica del casco diseñado por un grupo de niños ingresados en el área de Oncología del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Pequeños «valientes», como bien decía la madre de la piloto, que decidieron compartir «emociones profundas» plasmando en cada trazo una «historia de vida, esperanza y resiliencia».

Aparte de reiterar su orgullo por haber sido portadora del Báculo de Oro, Gutiérrez también quiso poner por escrito que Cristino Díez es digno merecedor del relevo, pues se trata de «un gran artista que ha iluminado nuestras vidas con su talento excepcional». Además, no le cabe duda de que este reconocimiento le inspirará más si cabe para «seguir creando».