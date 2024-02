Eloísa de Castro y su gran despegue: «Burgos lleva el heavy metal en las venas»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Cinco fechas para el despegue. La primera, «como no podía ser de otra manera», en Burgos. Sí o sí. Eloísa de Castro lo tuvo claro cuando empezó a vislumbrar la gira de presentación de Gineceo, inmejorable carta de presentación discográfica para la madre superiora del filometal. «Es un placer volver a la que considero mi casa», confiesa la cantante madrileña, «totalmente expectante», mientras afronta el «reto» de intentar controlar «cada vez mejor los nervios». En ello anda, pero en el fondo está deseando que el viaje empiece de una vez por todas.

La casilla de salida es de sobra conocida para De Castro: el salón de actos de la Fundación Círculo. Acude esta vez «no como conferenciante», pero sí arropada por sus amigos de Burgos Heavy Metal y de la Asociación Astronómica de Burgos. Para esta nueva cita, el viernes 16 de febrero a partir de las 19:30 horas y con entrada libre hasta completar aforo, espera encontrar «caras nuevas entre el público». Gineceo, por fin, verá la luz en directo. En acústico y con «alguna que otra sorpresa».

Esta gira no sería posible, reconoce la cantante, sin su «compitrueno» Javier Oliva. Guitarrista todoterreno e integrante de los míticos Beethoven R. «Ha sido uno de los primeros músicos en tenderme su mano y con el que trabajo codo con codo», asegura eternamente agradecida a uno de sus «melenudos favoritos» no solo por su desempeño profesional, sino también por la «confianza» que le aporta desde el plano personal para que este proyecto no deje de alzar el vuelo.

La alianza entre De Castro y Oliva se gestó tras la salida de Gineceo, un EP que sorprendió a la comunidad metalera por la voz de su artífice y el envidiable elenco de colaboradores: Carlos Escobedo (Sôber), Jorge Salán, Ix Valieri, Diva Satánica, Víctor de Andrés y Manuel Seoane (Mägo de Oz). A través de «contactos en común», iniciaron una serie de conversaciones musicales y acabaron compartiendo trayecto.

«Las tablas son fundamentales y las conferencias y la literatura siempre son mi llave para la música»

¿Qué se va a encontrar el público? «Podrá descubrir, por fin, cómo suena el filometal en directo aunque todavía no sea en versión eléctrica». Además, De Castro compaginará las canciones con interludios divulgativos centrados en las musas de su obra: Safo de Lesbos, Temistoclea, Téano de Crotona, Diotima e Hipatia de Alejandría. Su principal objetivo, aparte de testar la reacción del público, es «coger tablas» mientras se dedica a «jugar y probar con cosas nuevas».

La aventura acaba de empezar. Pero lejos de correr, la joven soprano prefiere avanzar paso a paso con los pies siempre en la tierra. Las primeras fechas de la gira son solo el «aperitivo» para ir calentando motores y conquistar «un 2024 lleno de directos y filometal». Le encantaría, si es posible, «girar por todas las ciudades de España».

Tarde o temprano llegará el formato eléctrico. De momento, sigue trabajando la voz junto a Patricia Tapia (palabras mayores) y prefiere «hacer las cosas despacio, con el ritmo que requiera la experiencia, para que el directo sea de mucha calidad. No en vano, el hecho de concebir la vida como una caja de sorpresas hace que, quizá, «algo nuevo traiga».

De lo que no cabe duda es que De Castro ha venido para quedarse. 2023 supuso un importante punto de inflexión en su carrera y no ha dejado de moverse por todo el país desplegando sus alas como filósofa, artista o ambas cosas a la vez. En cualquier caso, reconoce que «las tablas son fundamentales y las conferencias y la literatura siempre son mi llave para la música».

«Muchos organizadores de eventos metaleros de Burgos se mueven para seguir manteniendo viva la escena»

De puertas hacia fuera, su peculiar visión del metal sinfónico se traduce en el aplauso unánime de la crítica especializada. Prueba de ello, por ejemplo, es su inclusión -por segundo año consecutivo- en el Top 5 del Rockferéndum elaborado por la revista La Heavy de Mariskal Romero. Comparte podio, nada más y nada menos, con Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos), Glory Romero (Guadaña), Patricia Tapia e Isabel Marco.

Dispuesta a seguir ampliando horizontes en 2024 y sentir esa «grata satisfacción al final del año cuando haya divulgado las tesis de estas filósofas tan importantes en nuestra cultura», De Castro cuenta los días que faltan para volver a «casa». «Burgos es una ciudad muy tranquila y, a su vez, lleva el heavy metal en las venas», dice en contraposición a Madrid, «una ciudad enorme con muchas posibilidades pero que a nivel de metal no tiene tanta oferta y los garitos heavys no están tan conectados».

También valora la capacidad de ofrecer un «clima más familiar» y el hecho de que «muchos organizadores de eventos metaleros de Burgos se mueven por un montón de ciudades de España para seguir manteniendo viva la escena». Por todo ello, y no es peloteo porque lo ha visto de cerca, espera que «Madrid tome nota de lo que se está haciendo aquí».