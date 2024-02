El PP dice que en Burgos «cada semana se okupa una vivienda» como mínimo

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El PP continúa sosteniendo que la okupación genera una «gran alarma social», de ahí el proyecto de ley recientemente aprobado en el Senado, pendiente ahora de tramitación en el Congreso, para impulsar una nueva normativa de «tolerancia cero» contra la usurpación de viviendas. Un problema que, en el caso de Burgos, es más habitual de lo que parece según los ‘populares’.

«Cada semana se okupa una vivienda», aseguraba este viernes el senador Javier Lacalle amparándose en los «datos oficiales» del Ministerio del Interior referidos únicamente a «aquellas situaciones en las que media una denuncia en el juzgado». Pero, cómo no, «la situación es más grave porque sabemos que hay varias decenas más de viviendas okupadas». Lo dicen los «expertos», quienes barajan hasta «un 50 o un 60% más» de casos que no se denuncian. ¿Por qué? Según el PP, «en muchos casos las familias se resignan porque saben que no va a servir de nada».

Como no podía ser de otra manera, a los ‘populares’ les preocupa el problema de acceso a la vivienda. A este respecto, Lacalle señaló que «a las familias que son vulnerables, la Administración tiene que protegerlas con viviendas sociales, con ayudas para poder alquilar, pero la solución no puede ser la okupación de una vivienda por otros propietarios».

El planteamiento del PP, cuyo proyecto de ley ha salido adelante gracias a su mayoría en la Cámara Alta, pivota sobre varios puntos fundamentales. El primero, favorecer el «desalojo exprés» con un plazo máximo de 24 horas. En caso de que el okupa se negase, «automáticamente se realizará por la fuerza».

«Alguien okupa una vivienda, se va al Ayuntamiento y se empadrona en ese municipio», alertó Lacalle aludiendo a una «situación completamente surrealista que no puede continuar así por más tiempo». Aparte de impedir que se produzca dicho fenómeno, los ‘populares’ también abogan por «incrementar las penas dentro del Código Penal» estableciendo «la pena máxima si transcurren más de 15 días desde que se ha producido la okupación».

Otra de las propuestas del PP, tal y como explicó Lacalle, sería castigar a «aquellas personas, movimientos o asociaciones que están incentivando que se produzcan okupaciones. Por ejemplo, «haciendo manuales de instrucciones» o «asesorando» a okupas en potencia.

«Quien no está de acuerdo con estos cambios es el Partido Socialista y los comunistas de Sumar, que son los que están gobernando», sentenció el senador burgalés. En cambio, tanto el PNV como Junts muestran mayor sintonía con este asunto, tal y como demostraron con su abstención.