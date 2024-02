Jóvenes investigadores. De los fractales a Radio Pirenaica

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Antes de la EBAU, antes de elegir estudios universitarios y superar el curso más estresante de Secundaria, siete estudiantes del Bachillerato Internacional del IES Cardenal López de Mendoza afrontan la presentación del proyecto de investigación en el que llevan más de un curso trabajando.

En estos días realizan la presentación de sus trabajos en las ponencias del congreso de Impulso a jóvenes investigadores, Iminjo, que celebra su 15 edición en el centro de secundaria más longevo en aplicar estos estudios.

Estos estudiantes realizan un esfuerzo extra, que a algunos los lleva a adelantar en dos años acudir a una residencia de estudiantes, vivir fuera de casa o ir y volver desde fuera de la capital. Supone también un esfuerzo extra para el profesorado que motiva, explica, apoya y recomienda. ¿Qué lleva a estudiantes que se juegan la nota para acceder a la carrera que desean apuntarse al Bachillerato Internacional y esforzarse aún más? Esta es la experiencia de siete jóvenes que, antes de los 18, van a tener su primera investigación publicada antes de ponerse frente a las preguntas de la EBAU.

Rodrigo Villegas. «Una de las grandes ventajas es que puedes estudiar en el extranjero sin necesidad de convalidar nada», explica Rodrigo Villegas. Añade también que «Te permite dar un paso más en el trabajo que en el Bachillerato nacional, y eso es algo que te va a ser muy útil en los primeros años de Universidad». La desventaja es el esfuerzo que conlleva. «Hay una alta carga de trabajo que tienes que añadir al Bachillerato nacional que ya es muy demandante». Para Rodrigo la solución es la organización porque «parece que las fechas están muy lejos pero no tanto».

Esa capacidad de organización es la que le incitó a elegir el proyecto de investigación el año pasado y empezar con la documentación en verano. Rodrigo Villegas viene de la rama del Tecnológico y se ha decidido por investigar las relaciones políticas de España con Gibraltar durante la dictadura. Y aún no sabe si decantarse por Ingeniería Aeroespacial o Relaciones Internacionales. Le interesó las relaciones de España con Gibraltar en la época del franquismo, entre 1957 y 1969 con Fernando María Castiella. «En verano tuve que leer muchas fuentes, muy largas de diferentes historiadores».

Álvar Palencia, Carla Sanz, Alicia Esteban, Maria Luz García Parra (coordinadora Iminjo), Ariadna del Pino, Olalla Manso y Rodrigo Villegas.OSCAR CORCUERA

¿Qué lleva a un estudiante de 17 años a interesarse por la política franquista en Gibraltar? «Puede parecer muy alejado, pero bueno era importante porque la actividad política de aquel momento tiene mucho que ver con lo que ha pasado después», señala. Su idea era analizar los pasos dados en el Franquismo y en Democracia, pero «al hacer la comparación se me quedaba muy largo, se salía de los límites de la monografía y mi tutora me recomendó centrarme en el franquismo porque lo que ocurre en esta etapa fue muy importante para la transición y tienen mucho que ver con la entrada de España en la OTAN, la ONU e incluso en la Unión Europea».

Álvar Palencia. Apasionado de las matemáticas, Álvar Palencia, del Bachillerato Tecnológico y que ultima el Bachillerato Internacional, reconoce que el doble ciclo es un reto. «Este segundo año está siendo mucho más duro que el anterior y bueno, la verdad, es que tienen cosas buenas y otras cosas también difíciles». Reconoce que una de las ventajas es el de abrir las puertas a universidades internacionales, aunque reconoce que « no siempre se puede». Pero hay otras ventajas a su juicio. «Te da oportunidades diferentes para poder hacer trabajos, puedes hacer cosas para las que en el nacional no tendrías los medios».

En un futuro las matemáticas, la física o la ingeniería es lo que más le motiva estudiar en la Universidad. Analizó diferentes formas geométricas que se repiten hasta el infinito y acabó en los fractales. «Son los más famosos, es un elemento novedoso, empezó a desarrollarse en los cuarenta, y tuve la oportunidad de crear fractales propios».

Como un juego estas repeticiones geométricas permiten manejar más de una dimensión. «Normalmente estudiamos una dimensión, vivimos en un mundo tridimensional pero un concepto de este tipo tendría una dimensión, por ejemplo, de 1,57, 1,58 y así hasta el infinito», remarca. Un juego matemático que ha aplicado al análisis de las catedrales góticas como la de Burgos que da una dimensión de 1,6 y «son cosas muy curiosas».

Carla Sainz. Estudiante de la rama de Biología le interesaba probar y experimentar sobre el funcionamiento de las enzimas. En concreto la catalasa que «es una enzima que se encuentra en riñones e hígado y, como todo catalizador aumenta la velocidad de reacción química para el correcto funcionamiento del cuerpo humano», señala.

El proceso de documentación es el análisis en laboratorio de muestras de riñones e hígado de cerdo común. El objetivo es analizar la velocidad de actuación de la catalasa en función de la temperatura. «Es importante porque estudiando las enzimas podemos comprender cómo funciona el metabolismo y, porque sin la catalasa, por ejemplo, se generan sustancias tóxicas muy nocivas».

Carla Sainz se adentra en el Bachillerato Internacional, a pesar de que sabía que la carga de trabajo era muy grande, por el rigor en la elaboración de los trabajos. «Son investigaciones muy profundas, con rigor científico y precisamente eso es lo que agradezco porque quiero estudiar medicina y esta experiencia en el laboratorio, en la redacción de informes, el desarrollo de investigaciones me va a ser muy útil para la carrera», señala.

Alicia Esteban. Y ahí es donde Alicia Esteban ve la oportunidad del BI. «Te enseñan a hacer proyectos, a ordenar bien todo el trabajo, toda la documentación y a mí que quiero estudiar Biología o Ciencias Ambientales me supone una oportunidad interesante para ir a la Universidad sabiendo cómo hacer», explica Alicia Esteban.

Y con esa tendencia de elección en estudios universitarios, Alicia Esteban se decantó por analizar los efectos de la lluvia ácida en las plantas. «Un problema que ahora se considera muy actual y transfronterizo sobre el que creo que no sabemos mucho». Lo más interesante fue el proceso de investigación y documentación de parámetros.

Durante dos meses mantuvo 20 plantas separadas por grupos y que se regaban con agua básica, agua del grifo y agua muy ácida, con PH3. «Fui viendo cómo iba afectado esa agua tanto cuantitativamente como cualitativamente en el peso y la conclusión es que las mejores plantas eran las del agua de lluvia mientras que las del PH más alto acababan bastante mal». Se les iban las hojas, se volvían más débiles y salieron varias plagas.

Ariadna del Pino. La Dermatología y la Cosmética es uno de los temas que apasiona a Ariadna del Pino. Ella se interesó por el Bachillerato Internacional y eso ha conllevado cambios en su día a día. «Soy de Miranda así que pues me he venido a una residencia para poder estudiar el Internacional que me interesa porque me gustaría estudiar fuera en algún momento de mi vida, he mirado carreras fuera de España y estos estudios ayudan a que el proceso sea más corto», explica. Cuentan que son tres quienes han llegado al Cardenal López de Mendoza para estudiar el Internacional desde fuera de Burgos.

Para Ariadna del Pino, los últimos meses han pasado entre muestras de fermentaciones de yogur para analizar si la mezcla de ácido salicílico y ácido láctico es viable para la cosmética. «En la microbiota cutánea está el Lactobacilus que gracias a su metabolismo, genera ácido láctico pero el salicílico es inhibidor de los lactobacilos de la piel, y quería analizar si es razonable la mezcla de ambos en un mismo producto dermatológico», explica.

Realizó varios cultivos de yogur en un baño termostático y fue echando mezclas de ácido salicílico en diferentes medidas dividiendo las muestras en seis. «Se comprueba que el ácido salicílico había inhibido la producción del lactobacilo al aumentar el ácido más corrosivo. Un proyecto en el que «la fase de experimentación ha sido más bien rápida, pero ha llevado más trabajo la redacción del artículo», indica.

Olalla Manso. Para Olalla Manso, que va y viene de Castrillo de Murcia al Mendoza para poder estudiar el Internacional, su monografía arrancó hablando con su abuela. «Hablando con ella de cómo habían vivido el franquismo me habló que escuchaba una radio en la que se contaban las cosas como eran, era Radio Pirenaica y empecé a buscar», señala. En verano empezó el rastreo de documentación desde libros, elementos audiovisuales como documentales, búsquedas en internet y el testimonio de su abuela.

«Quería reflejar cómo era esa radio, como era el único medio de comunicación del país que no estaba sometido a la censura y a ningún tipo de influencia», resume. Fue una más de las emisoras creadas por la Iniciativa Comunista en un entorno de lucha ideológica tras los conflictos bélicos. Y lo que más llamó su atención eran las cartas que se mandaban a la radio. «Los españoles empezaron a mandar cartas aportando sus perspectivas de la Guerra Civil, cómo vivían desde entonces y esas cartas se leían en emisión y servían como foco para los oyentes de la realidad de una España que al final era una dictadura, les sirvió mucho para darse cuenta que no estaban solos».

Merece la pena el esfuerzo que para Olalla como para sus compañeros de fuera de Burgos supone estudiar el Bachillerato Internacional. «Me hablaron de él en el instituto en el que estudiaba y vine en Bachillerato porque quiero estudiar en extranjero y el año pasado». Luego vinieron las dudas. «Cuando ya tenía más claro que iba a hacer medicina en España, me lo planteé, porque podían bajarme la nota, pero al final opté por quedarme porque hay un mejor ambiente en clase, somos menos alumnas y el trabajo de laboratorio, de redacción de monografías y demás lo ensayas aquí cómo lo vas a hacer en la universidad.

Para todos ellos, medio centenar de alumnos en total, llega el momento clave. Especialmente para los de segundo. Tras los momentos de nervios, encuentros y presentaciones del Iminjo toca centrarse en los exámenes del Internacional, del Nacional y superar la ansiedad de la EBAU para seguir remando en sus ambiciosos objetivos académicos que han empezado a moldear en el instituto.