Los afilados versos de la Peña Recreativa Castellana sacan la sonrisa a Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Junto a la Puerta del Sarmental de la Catedral de Burgos no cabía ni un alfiler. Un Carnaval más, los burgaleses volvieron a disfrutar de las lenguas afiladas de la comparsa de la la Peña Recreativa Castellana. En esta ocasión, los deslenguados protagonistas viajaron hasta tierras lejanas para disfrazarse con mucho colorido, brillo, pluma y oro de reyes de incas.

Había temas de sobra para darle a la ‘sin hueso’ y los incas de la Recreativa Castellana cumplieron su cometido. Con su ironía habitual y esa ‘mala leche’ marca de la casa, tiraron dardos a diestro y siniestro. Tal vez los más potentes fueron para los políticos de nuestro país. ‘Movidos por un fin, los políticos son así. No importa lo que piensan ¡Es igual! Pierdes toda ilusión, progresista o derechón, un hippie, un facha o un tío antisocial ¡Oh!’, rezaba el primer tema al ritmo de ‘Always look on the bright side of life’ de Eric Idle y Monty Python.

Los reyes incas continuaron su lenguaraz canto con un tema dedicado al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las elecciones en pleno verano y al acuerdo con Junts. Al ritmo de ‘El muerto vivo’ de Peret, la comparsa burgalesa recitaba a pleno pulmón ‘Pero un día se despertó eufórico y muy contento ¡Hala Pedro!. Investidura fallida ¡eh! qué gran poder el del pueblo. Acuerdo con Puigdemont y ahora a vivir del cuento. Ni en su partido lo quieren, no, no quieren esos acuerdos. No estaba muerto, estaba negociando. No estaba muerto, que estaba negociando’.

Acompañados de quenas, antaras y pututos que soplan al ritmo que les marcan tambores y tinyas mientras continuó el grupo con sus inmisericordes coplillas. Lo hicieron al ritmo de Los Ronaldos y su archiconocido tema ‘No puedo vivir sin ti’ y dedicada al nuevo equipo de Gobierno y su ‘accidentado’ arranque de mandato.

‘Comenzamos nuestras fiestas con el susto del cohete contra la prensa. Menudo arrancar ¡te salió fatal! Limitaste el horario de charangas por la noche en plenas fiestas. ¡Adiós libertad! Yo quiero más. Quiero disfrutarlas, sí, a mi manera ¿Quién confiará en ti? No hay manera. Contrataste un pino “Viena” con sus luces y sus bolas ¡Sería la envidia! Te han vuelto a engañar, hasta en Navidad’, cantaron los reyes incas a pleno pulmón’.

También hubo lugar para los problemas mundanos como el pago de la hipoteca. Al ritmo de ‘Nochentera’ de Vico, la comparsa burgalesa retrato con ‘Tengo hipoteca’ la complicada situación que están pasando muchos hogares para hacer frente al pago. Me voy a ir de okupa a casa de mis padres, al menos mientras duran estos carnavales. Con comida caliente, cama y una ducha, se parece a la cárcel, a la cama a la una. Tengo hipoteca, y está casi entera. Hasta que pague las letras, no será nuestra’.

El hilarante espectáculo siguió bajo la atenta mirada -y escucha- de decenas de burgaleses con ganas de reír aunque no esté el horno para bollos con la que está cayendo. Y lo hacía con la política nacional y la Ley de Amnistía y la música de ‘El ritmo del garaje’ de Loquillo y los Trogloditas.

‘Porque yo tengo un pacto con Puigdemont oh oh oh, porque yo tengo un pacto en Waterloo. Mandamos a la Yoli, Sumar era una opción, hacerse la foto con Puigdemot. Luego los mediadores en la negociación. ¡La amnistía es la solución! Aquí estamos los incas con el mediador, un primo lejano de Colón. Tenemos capa roja, que mola un mogollón. Somos la envidia de Feijóo’, recitó la comparsa arrancando el aplauso sonoro de los presentes.

Cerró la cita ‘Sorpresín’, una canción dedicada a la paternidad de Bertín Osborne. La comparsa tira de la música de Agustín Lara y su tema ‘Madrid’ para lanzar alguna que otra ‘pullita’ al cantante y empresario. ‘Si no quiere ser papá, señoro mío, unas cosas le podemos aclarar: la primera es no sacar el pajarito a menudo por la noche a pasear. Bertín, Bertín, Bertín, recuerda que metiste el pitilín. Los niños los trae Dios a no ser que te pongas protección’.

Con las carcajadas de un púbico entregado, los reyes incas se despidieron hasta el próximo carnaval. Seguro que ya pensando nuevo disfraz y nuevos dardos que lanzar.