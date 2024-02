San Pedro de la Fuente estrena 'título' con 80 kilos de cecina

El tradicional reparto de cecina en el barrio de San Pedro de la Fuente se estrena como Fiesta de Interés Turístico Regional. Ostenta este título desde el pasado mes de marzo y al fin, el próximo jueves 22 de febrero, lo podrá lucir "con orgullo y satisfacción", aseguraba la presidenta de la asociación de vecinos, Conchi Camarero.

Como la ocasión lo merece y prevén que el distintivo atraiga a más gente a la cita, sus promotores han incrementado la cantidad de producto a distribuir. 80 kilos de cecina -frente a los 70 del año pasado- harán las delicias de quien se sume a un evento que forma parte del acervo cultural de un barrio cuyo origen es, dicen, previo a la formación de la propia ciudad de Burgos.

La carpa ubicada en la plaza Enrique III será un año más el epicentro de esta degustación típica que sirve de colofón a la mañana del día grande, consagrado a la Cátedra de San Pedro de Antioquía. La jornada arranca a las 12 con la recepción de autoridades en la parroquia de San Pedro de la Fuente. Allí se reconocerá a los vecinos ilustres, como manda la tradición desde hace dos décadas: José María Yudego, experto en protocolo y defensor de la accesibilidad, y Félix Ángel García, Intendente Jefe de la Policía Local en Ayuntamiento de Burgos.

Avanzaba tales reconocimientos la concejal de Festejos, Carolina Álvarez, tras considerar importante cuidar las raíces, pues sostienen nuestra cultura. Animaba a implicar en tal labor a los jóvenes, "que serán los que van a dar continuidad" a estas celebraciones. Como muestra, San Pedro de la Fuente. Acompañaba de hecho a Álvarez y Camarero, Andrea Guadix, 'moza' del barrio, para animar a todos los burgaleses a sumarse a la fiesta y participar en alguna de las decenas de las citas lúdicas y musicales que conforman un programa de actividades para todos.

Arranca el listado de propuestas el miércoles 21. Una exposición y una ponencia, seguidas de pasacalles, darán paso al pregón a cargo del educador social David Polo.

Ya el 22, tras la solemne mañana y el vermú protagonizado por la cecina, una pelea de gallos pondrá banda sonora a la tarde, a partir de las 19 horas. La misa de difuntos de la Cofradía de Ánimas de San Pedro de la Fuente abre el viernes 23.

La semana culmina con tres propuestas vespertinas: cuentacuentos de Aransbur en la biblioteca Miguel de Cervantes, pasacalles con parada en el centro de mayores de Aspanias, propuestas que Camarero aprovechaba para recordar que la de este barrio es una fiesta inclusiva y participada por las entidades sociales instaladas en la zona, y discomóvil en la carpa. Juegos populares, talleres, partido de fútbol, más pasacalles, más música -con baile y verbena el sábado- y actividades infantiles copan el fin de semana.

La aportación municipal para esta celebración asciende a 19.000 euros, según precisó la edil Carolina Álvarez.

'Desencuentro' por una reivindicación histórica

Pudo acabar en acalorado debate la rueda de prensa de presentación de las fiestas de San Pedro de la Fuente. No llegó la sangre al río, pero el desencuentro entre la concejal de Festejos y la representante vecinal, Conchi Camarero, fue patente al abordar una reivindicación histórica de la zona.

​Las encargadas de cocinar la cecina que se reparte llevan años reclamando al Ayuntamiento un espacio donde poder hacerlo con comodidad, un local, en definitiva, que puedan usar para tal fin. "No hay", respondía Carolina Álvarez, para subrayar que en su defecto se instala una carpa en la plaza "con un coste para todos los burgaleses de 3.600 euros", subrayó.

​Con su habitual calma, Camarero insistió en que se trata de una prioridad, máxime cuando la cita ha logrado el reconocimiento por parte de la Junta de Castilla y León como Fiesta de Interés Turístico Regional.

​Álvarez respondía que "ojalá hubiera recursos para responder a todas las necesidades", pero el hecho es que no existe un espacio que podamos destinar a este fin durante una semana al año, pues, además, al emplearse para cocinar "tendría que ofrecer unas condiciones específicas que lo hacen aún más difícil". Incidía también en que otros eventos similares, como el reparto de titos por San Antón, tampoco disponen de esas instalaciones.

​Sí que abrió la puerta la edil a atender otra demanda de la zona, que también exige un centro social donde las personas mayores puedan encontrarse. "La idea de la Gerencia de Servicios Sociales es habilitar un espacio así en cada zona de la ciudad", aseguró.

​En tablas, pues, quedaba este 'roce' que a buen seguro se reproducirá en futuros encuentros.