Romo exige al Ayuntamiento que «deje de estar en Babia» ante los asuntos sanitarios

El Ayuntamiento de Burgos es un agente de salud aunque no tenga competencias sanitarias. Un papel que el actual equipo de Gobierno tiene abandonado, según ha denunciado el concejal del PSOE, y ex gerente del Hospital Universitario de Burgos, José María Romo. «El Ayuntamiento es un importante agente de salud aunque no preste asistencia y está obligado a poner su empeño en la mejora de los activos sanitarios de la ciudad y participar en los órganos donde se debaten y se exigen mejoras en la gestión de la Sanidad en Burgos», señaló el edil socialista.

Esta fórmula de presencia municipal en el devenir de la asistencia sanitaria en la ciudad se establece en los órganos consultivos y de análisis como los Consejos de Salud de Zona, uno por cada centro de salud urbano, y la Comisión de Bienestar Social. «Los miembros de estas comisiones de participación deben pedir que las normas se cumplan en vez de quedarse en Babia, no toman la iniciativa quizás porque no saben, igual porque no quieren o se ponen de perfil para no dejar en evidencia a sus jefes en Castilla y León».

José María Romo recuerda que el Ayuntamiento es miembro de los Consejos de Salud de Zona y de la Comisión de Bienestar Social. De los primeros, uno por cada centro de salud urbano, se han convocado una vez en cuatro de los centros. Por ley deben reunirse cómo mínimo dos veces al año. La Comisión no se ha reunido nunca en la presente legislatura municipal y debe realizarse durante seis vece al año.

Las autoridades sanitarias son las que convocan estos órganos pero «cuando un miembro quiere participar y no se le convoca tiene que reclamar y exigir que se cumpla la norma sanitaria y que la voz de los ciudadanos se escuche», apuntala el concejal del PSOE. Por ello reclaman a la alcaldesa, Cristina Ayala, que «ponga orden entre los concejales, que dejen de quejarse y se pongan a trabajar y asuman su responsabilidad en materia sanitaria».

Desde el PSOE se exige que el Ayuntamiento reclamen que se convoquen «todos los consejos de salud de todos los centros de la ciudad y que participe activamente en ellos». Plantea Romo que es un órgano que permite concretar los problemas de caza zona, ver las cifras de atención, los tiempos de demora y valorar el resultado de las medidas que se ponen en marcha para solventarlo. En estos Consejos de Salud de Zona además de los municipios están presentes los equipos de Atención Primaria, el Servicio Territorial de Sanidad, los centros educativos y las asociaciones de consumidores y usuarios.