«Si el hidrógeno renovable se desarrolla, Castilla y León será una de las geografías con más capacidad de España»

La clave de bóveda del ingente trabajo de la Fundación Caja de Burgos se encuentra en el trabajo de un colectivo de personas muy preparadas para hacer frente a los proyectos que se deciden para cada ámbito en los que la entidad despliega sus programas, liderado por Rafael Barbero desde 2011. El director general es quien encabeza a una plantilla que se aplica en hacer realidad sucesivos planes estratégicos en los que casi siempre alcanzan el éxito en los objetivos planteados. Y así van ya casi trece años desde su conversión en Fundación.

Pregunta.- ¿Tiene algo que ver la Fundación Caja de Burgos de hoy con el momento de su creación?

Respuesta.- Algo tiene que ver y mucho ha cambiado. Llevo desde julio de 2011. En esa época, como la caja dejó de tener actividad financiera y pasó a tener actividad únicamente social, porque antes de alguna forma era secundaria a la financiera, desde aquel momento ya la prioridad es la actividad social, con lo cual eso supuso un cambio muy relevante que nos ha llevado a determinar diferentes etapas que vamos hasta hoy. Tuvimos una primera etapa de consolidación porque había que saber con qué recursos contábamos, qué queríamos hacer exactamente, si seguir manteniendo la dinámica de la obra social de antes o cambiarla. Incluso llegamos a plantearnos temas como el nombre. ¿Merecía la pena cambiar el nombre? No. Ya luego ya las siguientes etapas han sido ya de crecimiento, de apostar por proyectos que entendíamos cubrían las principales necesidades de la sociedad hoy en día. Con lo cual han pasado ya casi trece años en los cuales hemos ido afianzando y desarrollando los diferentes planes que entendíamos eran más propios de lo que queríamos hacer.

P.- Ustedes funcionan con planes plurianuales. ¿Qué futuro tiene previsto para la actividad de la Fundación a medio plazo?

R.- Funcionamos con planes estratégicos, como creo que debería hacer toda la sociedad. Hoy se habla mucho de que los planes estratégicos deben ser muy a corto plazo porque las cosas cambian mucho. La realidad es que si tú no te planteas dónde quieres llegar, difícilmente lo conseguirás. Y lo bueno que tienen los planes estratégicos es que te permiten generar una visiónde cómo quieres estar tú y cómo quieres influir tú en tu entorno a cuatro o cinco años vista. Evidentemente luego por el camino hay que ajustar las cosas, pero yo creo que es muy relevante. Hoy tenemos un plan estratégico 2022-2026 que nos marca una serie de retos sobre los cuales estamos trabajando. Seguimos manteniendo actividad y queremos seguir aportando nuevas propuestas en toda la actividad que hacemos, pero centrando el foco. Y para nosotros el foco hoy se llama sostenibilidad, hoy se llama digitalización y hoy se llama talento. Esos tres conceptos que son muy transversales a todo lo que hacemos nos permiten enfocar en qué planes queremos hacer, qué recursos queremos dedicar. Nos permite trabajar todos al unísono en unos objetivos específicos.

P.- ¿En concreto para el año 2024, qué prioridades establece?

R.- 2024 es un año en el que terminamos de poner en marcha algunas de las principales inversiones que hemos llevado a cabo en los últimos años. Acabamos de finalizar la ampliación de la residencia de personas mayores que denominamos Cordia y hemos incorporado casi 75 personas nuevas y usuarios nuevos, llegando ya a los 200. Para nosotros será un proyecto muy relevante no solo por el hecho de ampliar nuestra capacidad, sino poder dotarle más vida a un centro, que hoy en día son centros quizás con un enfoque demasiado hospitalario, demasiado asistencial. Queríamos tener un centro que diese vida a sus residentes y eso lo estamos haciendo. Hemos puesto en marcha las viviendas, también que las presentamos con la directora general de vivienda y ya tenemos 71 nuevos arrendatarios de alquileres asequibles, en un ámbito que seguimos pensando que tiene muchísima necesidad social y donde debería haber más involucración de todas las partes para poner más oferta de alquileres asequibles. Y hay un tema de desarrollo de energías renovables, a través del cual queremos trabajar de forma muy potente.

P.- Una de las cuestiones que ha hecho bandera con mayor notoriedad la Fundación en estos años ha sido su apoyo al emprendimiento. ¿Cree que se ha incrementado la masa crítica de emprendedores en Burgos?

R.- Estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho en el ámbito del emprendimiento en Burgos, porque nos daba la impresión de que era un ámbito en el que se trabajaba mucho la sensibilización. A la gente se le decía tienes que emprender, pero luego no se le ayudaba a emprender. Ese ayudar a emprender para nosotros está teniendo unos resultados muy satisfactorios. Proyectos todos los años, entre 15 y 20, empresas nuevas creadas a través de nuestros programas. Todos los años en actividades de innovación, ayudamos a desarrollar nuevas empresas que aporten cosas nuevas. Y hoy lo estamos viviendo. Por lo tanto, los resultados están siendo muy satisfactorios. Tenemos Nexo, la parte de emprendimiento de Nexo tiene lista de espera cuando llevamos menos de dos años aquí. Veíamos que había un hueco y hemos sido capaces de aportar conocimiento, tutorización, recursos para que hoy nazcan más empresas.

P.- Y han ido un poco más allá en esa línea, liderando la iniciativa Polo Positivo. ¿En qué ha venido a beneficiar al tejido empresaria?

R.- La iniciativa Polo Positivo es un reto muy relevante que es atraer emprendedores industriales a Burgos para que se instalen en Burgos. Ya no para que nazcan aquí, para que se vengan de fuera aquí a emprender y para eso le tienes que dar algo muy diferencial. Y ese muy diferencial es que desarrolle su proyecto empresarial de la mano de las grandes empresas industriales que tenemos en Burgos. Eso está funcionando y están funcionando los números que nos hemos marcado. Nos marcamos que todos los años nazcan cinco empresas nuevas de ámbito industrial ligado a Polo Positivo. Y que apoyemos una pyme en el crecimiento y también que lancemos un reto todos los años que permita que luego se genere otra más. Esos números los estamos cumpliendo y, no solo eso, sino que hemos dado más consistencia a Polo Positivo a través de la incorporación de empresas industriales con mayor aportación tecnológica. Y se han incorporado Hiperbaric, Cropu y Nicolás Correa que tienen unas capacidades tecnológicas todavía más amplias.

P.- Y en esa capacidad de tener antenas en lo que puede ser el futuro y el emprendimiento, la Fundación ha entrado en la Asociación del Hidrógeno Verde, que es una tecnología, una industria, que es un game changer para cambiar la realidad del futuro de Burgos y quizá también el de la Fundación. ¿Qué expectativas tiene en ese sentido?

R.- Dentro de un plan estratégico entre 2021 y 2022 uno de las ejes era sostenibilidad, que sabíamos que iba a dar oportunidades a Burgos. Lo que no sabíamos muy bien es en qué todavía. Era una visión, pero todavía no teníamos planes específicos. Bueno, pues fruto de la implantación de esta estrategia, nace la puesta en marcha de la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno Renovable, en un primer momento de la mano de empresas industriales locales, como Hiperbaric y Aciturri y hoy con 60 empresas en Castilla y León. 60 empresas que se dice pronto en Castilla y León, que están trabajando en algo que todavía nadie ha visto, que es el hidrógeno verde. Aquí nadie ha visto todavía el hidrógeno verde porque no se produce en Castilla y León. Algo se produce en Bilbao, pero aquí no. Están queriendo trabajar porque creen que aquí va a haber una economía y les va a generar oportunidades. Por tanto, cuando pones una visión y trabajas en ello surgen este tipo de oportunidades y la asociación es un ejemplo de ello. Creemos que en las energías renovables y específicamente en el hidrógeno renovable y sus derivados. Porque los derivados, el amoníaco y el metanol también tienen mucha importancia. Castilla y León tiene un potencial espectacular y lo que tenemos que hacer es trabajar entre todos para conseguirlo.

P.- Pero no es la primera vez que Castilla y León conforma un clúster con mucho potencial pero que realmente luego en la práctica no consigue ningún rendimiento. En este caso estamos limitados por la existencia de una canalización de hidrógeno verde que de momento no existe. Puede ser que estén planes pero los planes hasta que no se concretan. Es decir, que es una apuesta muy de riesgo quizás.

R.- No, yo no lo creo. Lo que sí que creo es que si conseguimos que se implanten determinadas infraestructuras, consiguiéramos acelerar el proceso. ¿Aquí va a haber hidrógeno renovable o derivados? Sí, porque hay mucha capacidad eólica y fotovoltaica y hay agua suficiente. Aquí, hoy por hoy, tenemos más capacidades para generar hidrógeno renovable que en otras zonas de España. Si además tenemos inversiones en infraestructuras, esto lo vamos a acelerar y lo tendremos en 2030 y no en 2035 o 40. Estamos trabajando en conseguir que quien tiene que tomar las decisiones, pues lo haga. Pero que en Castilla y León va a haber economía ligada al hidrógeno renovable, siempre y cuando lo haya a nivel general, porque también vimos en su día el desarrollo de los biocombustibles y luego, salvo una planta muy importante que hay en Salamanca, se generaron muchas expectativas y pocos resultados. Pero eso fue fruto del entorno nacional e internacional. Si, como creemos, el hidrógeno renovable se desarrolla, Castilla y León va a ser una de las geografías con más capacidad de toda España, seguro.

P.- ¿Y qué papel podrían tener Burgos ahí? Por ejemplo, nuestro parque tecnológico, que quizá para entonces esté ya en marcha, podría desempeñar algún tipo de papel de capitalizador de ese potencial.

R-. Mucho. Una de las tres principales empresas proveedoras de tecnología a nivel europeo actual de España está en Burgos y es Hyperbaric. Si una de las tres es de Burgos o de Castilla y León, ¿por qué no mañana hay 10, 20 o 30? En todo lo que es la cadena de valor, que todavía hay mucha tecnología que puede desarrollar. La gran oportunidad del hidrógeno es que hay muchas oportunidades de desarrollo de tecnología. Si conseguimos que aquí nazcan empresas que trabajen en ese ámbito y les dotamos de ayudas de recursos, conseguiremos que a futuro aquí haya empresas que se dediquen a ello. Eso es un enfoque de común, de alianzas. El parque tecnológico es una clara oportunidad para conseguir que se empujen empresas de ese tipo.

P.- Estamos hablando de polígonos y la Fundación supongo que estará más interesada a largo plazo en este tipo de cuestiones que en seguir gestionando el consorcio de Villalonquéjar.

R.- La colaboración entre Caja de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos para el desarrollo del suelo industrial nace en los años 60 con el desarrollo del polo de promoción y se ha formalizado en diferentes fórmulas en función de cada momento. En un primer momento era la caja la que compraba los terrenos y los transformaba en industrial. Luego vinieron los años 90 y se decidió utilizar la fórmula de consorcio porque se entendía que era una fórmula que tanto jurídica como económica y financieramente era la óptima. Llegó la época de inicio de nuestra Fundación donde tuvimos que valorar si seguíamos en los consorcios o no. Y nosotros decidimos seguir apoyando al Ayuntamiento en el desarrollo. Y sí que verdad que últimamente lo que hemos trasladado es que entendemos que la figura de consorcio por los cambios normativos que ha tenido ya no es la óptima para desarrollar el suelo industrial. Y que hay otras fórmulas. Y que hoy por hoy nuestra propuesta que es la del Ayuntamiento es que los consorcios como tal de alguna forma desaparezcan y se busquen otras fórmulas que permitan que siga habiendo suelo industrial en Burgos. Eso es lo que hemos trasladado y nuestra colaboración con el Ayuntamiento ahí va a estar. No como gestores del consorcio porque creemos que los consorcios ya no son la fórmula adecuada sino por otras vías. Hay que buscar otras fórmulas que permitan desarrollar los futuros CAE o los futuros suelos industriales.

P.- ¿Gestión directa?

R.- Puede ser gestión directa, puede ser otro tipo de alianzas. Además, los polígonos industriales también han cambiado mucho en configuración. Ya no son parcelas, ya son infraestructuras. Si tú a un polígono industrial le llevas infraestructura de hidrógeno o infraestructura de red de calo, y además en los alrededores de los polígonos pones plantas fotovoltaicas o eólicas, estás poniendo en el mercado suelo industrial mucho más atractivo que las antiguas parcelas o que otros que no las tienen. Entonces, hay que buscar esas fórmulas de poner a disposición todas estas infraestructuras y también fórmulas de financiación que están desarrollándose hoy. Hay fórmulas para que Burgos siga teniendo una oferta del suelo industrial y que todos trabajemos en ello. Lo que creemos es que la fórmula del consorcio es la que ya no tiene sentido.

P.- ¿Cómo va la desinversión de la Fundación en el capital de Caixabank?

R.- La verdad es que los mercados nos han ayudado en una estrategia que la teníamos definida y que la hemos ido ejecutando en el tiempo. En esos tiempos las acciones han subido y con lo cual hemos conseguido además generar valor y no perderlo. Teníamos un acuerdo con Fundación Caixa y Caixabank por el cual nosotros manteníamos la participación y a cambio teníamos un convenio de colaboración en el ámbito social. Eso en 2020 ya finaliza y buscamos la alternativa de Arquia y también valoramos que teníamos muchos huevos en una cesta, que era Caixabank, y que para una entidad como nosotros tener tantos activos financieros centrados en un solo valor, pues tenía un riesgo muy alto. Y a partir de ahí empezamos a desinvertir y hemos desinvertido. Aún así, Caixabank hoy es nuestra principal inversión.

P.- ¿Cómo surge la participación en Arquia Banca?

R.- Decidimos que queríamos seguir siendo Fundación bancaria y para eso tienes un 10% de un banco. Empezamos a analizar qué entidades de crédito financieras en el ámbito nacional podían necesitar un socio como nosotros y qué entidades en las cuales nosotros podíamos invertir. Y ahí surgió la oportunidad de invertir en Arquia Banca, una entidad de tamaño mediano-pequeño, pero con mucha capacidad de desarrollo, en la cual podíamos invertir, mantener la condición de Fundación bancaria y ya no sólo eso, sino traer nueva oferta financiera a Burgos. Y todo eso se ha cumplido: tenemos un 10% de Arquia Banca, tenemos un puesto en el consejo, es una inversión que nos da dividendos y ha abierto ya en Burgos, con lo cual es una entidad más a las que las pymes pueden acudir para financiarse.

P.- ¿Y financieramente cómo anda la Fundación?

R.- Vamos creciendo en presupuestos año a año. De los presupuestos que teníamos en el año 2011 a aquí hemos crecido. Estamos superando los 15 millones de ingresos y de gasto dedicado a nuestras actividades sociales y por tanto ese nivel de crecimiento va bien. Además, salvo los dos años del covid, el 20 y el 21, todos los años hemos dado beneficios. Ahora estamos cerrando las cuentas del 23 pero también se dan con beneficios. Cosa que entendemos que es bueno porque una entidad fundacional como la nuestra que muchas veces no tiene un criterio de obtener beneficios, de tener lucro, sí que es bueno que vaya generando nuevos recursos para que a futuro tenga más capacidades.

P.- Abrimos de nuevo el capítulo de infraestructuras. Hemos hablado de las viviendas, de la residencia pero también en colegios, en las salas culturales. En realidad tiene mucho patrimonio que atender, patrimonio inmobiliario me refiero a la Fundación. ¿Qué planes hay?

R.- A nivel de activos inmobiliarios, o sea de centros donde desarrollamos nuestras actividades tenemos los que queremos tener, salvo uno que es Miranda de Ebro, donce teníamos un aula cultural que se había quedado bastante envejecida y además el ayuntamiento había desarrollado una infraestructura cultural nueva que era el Teatro Apolo. Y luego teníamos una actividad que estábamos en reconversión que eran los centros de jubilados que los estábamos convirtiendo en interclubes para llegar a un espectro de rango de edades mucho más amplio. Aún así no teníamos el centro que nosotros entendíamos óptimo para desarrollar nuestras actividades y ahí es donde el año pasado buscamos una nueva ubicación que es la Casa de las Cadenas que hemos adquirido y que durante 2024-2025 vamos a reformar para que esperemos a finales del año 2025 podamos tener una infraestructura en un centro en Miranda de Ebro mucho más propio de la actividad que queremos desarrollar allí. En el resto, tenemos muchos centros si nos comparamos con otras fundaciones y hablo de otras que tienen incluso mucho más tamaño que nosotros, y mucho personal.

P.- ¿Qué le parece a usted como cabeza visible de una entidad que probablemente más programación cultural ofrezca en Burgos el suspenso que el Observatorio de la Cultura endosa a Burgos?

R.- Nuestra actividad cultural se centra principalmente en Burgos, que es donde hacemos tanto la parte escénica como la parte expositiva. En cuanto a la valoración respecto de si esta es buena o regular, como algunas notas o algunos rankings recientes dicen, nosotros creemos que es mejor que lo que dicen estos rankings. De hecho, hemos dicho muchas veces que ese famoso observatorio a nosotros no nos ha preguntado nunca. A nosotros nunca nos han preguntado, pues, ¿y usted qué piensa de lo que es el ámbito cultural? Por tanto, creemos que Burgos tiene una buena oferta cultural, tanto expositiva como escénica, una buena. Tanto por la parte de las fundaciones que venimos de las cajas, Círculo, nosotros, como por la parte del público, el ayuntamiento, el museo. Nosotros creemos que tiene una buena oferta cultural, mejorable, seguro, y proyectos como Burgos Ciudad de la Cultura lo que busca es mejorar esa oferta cultural. Apoyaremos proyectos de ese tipo siempre, pero creemos que el punto de partida es mejor de lo que dicen algunos rankings, que para nosotros es verdad que creemos que no reflejan adecuadamente lo que es la oferta cultural.

P.- ¿Qué porcentaje del presupuesto supone la programación cultural?

R.- A nivel genérico, de cada dos euros que gastamos en actividad social, recuperamos uno, vía ingresos. Sí que es verdad que hay mucha diferencia, pues en el mundo social eso es cero, de todo lo que dedicas no recuperas nada, y hay otros ámbitos, por ejemplo, en residencias o en cultura, donde sí que recuperamos más. Dentro de cultura hay diferentes, varía mucho. Hay algunas propuestas que sí que nos permiten recuperar casi todo el coste y otras muy poco, pero es que también hay que apoyar a los nuevos artistas y estos normalmente no te generan todavía mucho ingreso. En el ámbito de la cultura estamos más o menos en el 50% de recuperación y tenemos que buscar otro 50% de otros ámbitos para cubrirlo, pero es donde queremos estar. Porque no solo queremos traer aquella oferta cultural muy conocida y que genera muchos ingresos. Queremos apostar, como hicimos en su día. Aquí estuvo Rosalía cuando nadie la conocía. Es una forma de apostar por artistas cuando no son conocidos para que lleguen a serlo.

P.- El desarrollar esta parte cultural y la parte social supone también tener un equipo de gente especializada, muy especializada, con las antenas muy puestas en la sociedad, que sean capaces de detectar que Rosalía puede tener un valor, no sé, a futuro. ¿Cómo es ese trabajo interno?

R.- Tenemos equipos especializados en los diferentes ámbitos que trabajamos. En la parte social, muy cerca de las entidades sociales; en la parte cultural, muy cerca de los públicos, pero también de la oferta cultural que hay en otras zonas geográficas; en la parte medioambiental, también. Si quieres desarrollar una actividad, lo normal es que tengas personas especializadas en el desarrollo de esa oferta y es lo que nosotros tenemos.

P.- Un inciso, ¿en la parte de emprendedores ocurre lo mismo, o en la lista de espera, no está la cantidad de propuestas y proyectos que llaman a la puerta, que casi la hacen innecesaria?

R.- No, justamente ahí la hemos tenido que crear, porque esa es la línea que en el año 2012 no teníamos creada, porque ya teníamos línea social, cultural, medioambiental, pero no teníamos de emprendimiento y hemos tenido que crear un equipo, parte interno y parte externo, porque tenemos colaboraciones con tutores que son profesionales, que trabajan en sus empresas, pero que de una forma voluntaria vienen a ayudar a los emprendedores a desarrollar su plan de negocio.

P.- La Fundación proviene del mundo financiero, habrá sido fácil esa transición.

R.- Te puedo decir que de las personas que están en el equipo de emprendimiento hoy no hay ninguno que venga de Caja de Burgos entidad financiera todos vienen de otros ámbitos con lo cual y es muy diferente a un emprendedor hoy es curioso que un emprendedor no te pide hoy tanto recursos financieros no te pide tanto capital como apoyo a la hora de definir su proyecto y eso pues hay que conocer mercados hay que conocer tendencias pero no viene tanto del mundo financiero de hecho a muchos emprendedores les ofrecemos luego un apoyo financiero y no lo quieren porque hay mucho servicio online que no necesita de mucha inversión tanto no la clave no es el recurso financiero.

P.- Abrimos ese capítulo social ¿Qué novedades hay de cara a este año en el plan estratégico?

R.- Tenemos en Burgos una red de entidades ligadas al tercer sector que debemos cuidar y que además creemos que se está cuidando por tanto parte de las administraciones públicas y nosotros nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Tenemos que conseguir de estas entidades sociales primero que tengan suficientes recursos financieros como para dar la cubrir las necesidades que tienen sus usuarios y eso viene tanto de convenios con las administraciones como convenios como entidades como la nuestra. Nosotros sacamos una línea todos los años de apoyo financiero a entidades sociales y este año son 510.000 euros. Y segundo, que mejoren en gestión. Muchas de esas entidades han nacido gestionadas por familiares de personas que necesitaban algún tipo de atención y tienen que evolucionar en la gestión para llegar a ser referentes. En Burgos tenemos referentes casos como Autismo Síndrome de Down. Lo que nosotros les aportamos es capacidades de gestión para que sean excelentes en innovación, en atención y financieramente para no gastarse más de lo que ingresan. Ahí tenemos un programa de apoyo a la gestión que se llama Innova social que intenta que se gestionen estas entidades como gestionarías cualquier entidad privada; evidentemente con sus propios objetivos como entidad prestataria de ayuda a proyectos sociales.

P.- ¿Qué le parece esa polémica que ha ocurrido en el ayuntamiento con la negativa de mostrar seguir aportando dinero a la cooperación?

R.- Dentro de las nuestras líneas de apoyo se incluyen proyectos de cooperación. Se pueden presentar entidades que vienen del ámbito de la cooperación. Nosotros sí que creemos que hay que apostar por las entidades que realizan actividades de cooperación, porque es una forma de apoyar no sólo a España sino al resto del mundo. Creemos que sí que hay que estar ahí.

P.- En este pequeño repaso de estos años parece que todo le ha salido bien a la Fundación. La reputación que tiene es excelente; éxitos, beneficios, pero algo habrá metido la pata en algún momento. Algo habrá salido mal en algún momento.

R.- Vamos, alguno o bastantes. A veces inicias proyectos y no te salen bien. De hecho, tuvimos un proyecto de atención a personas mayores fuera de centros de atención de la residencia y no fuimos capaces de ponerlo en marcha. No tuvimos éxito. A veces iniciamos cosas que no funcionan, pero hay que tener capacidad para decir, ‘oye, pues mira, esto no funciona, reenfoquemos las cosas y hagámoslas de otra forma’. Es verdad que tenemos buena reputación. Hemos querido también trabajar mucho desde 2012 en la comunicación para que la sociedad valore lo que hacemos y lo conozca. Tenemos unos datos de valoración de marca satisfactorios, pero eso no nos hace infalibles y hay cosas que no nos funcionan bien. Lo que intentamos es reenfocarlas.