¿Qué palacio de Burgos protagoniza el cupón de la ONCE?

Responsables municipales, de Cultura, de la Junta y Fundación Once frente al palacio que da imagen al cupón de la ONCE del lunes.ecb

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Palacio de la Isla, sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, es la imagen del cupón de la ONCE del próximo lunes, 4 de marzo. Cinco millones de cupones difundirá este monumental edificio de Burgos, declarado Bien de Interés Cultural en 1942, donde estuvo. El edificio, del siglo XIX, tiene una fuerte conexión con la Fundación Once que la institución ha querido reconocer convirtiéndolo en imagen de su próximo cupón.

La viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, el delegado ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, y el vicealcalde de Burgos por VOX, Fernando Martínez, han presentado este cupón en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de la Isla, Sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, y en el que han estado acompañados por el vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en CyL, Rodrigo Gonzalo, el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Sainz y el director de ONCE Burgos, Enrique Fernández.

El Palacio de la Isla, también conocido como Palacio de los Muguiro, ya que fue Juan de Muguiro quien encargó su construcción, en 1883, a Daniel Zavara, se encuentra en el Paseo de la Isla. Ha tenido muchos usos. Desde la casa veraniega de los Muguiro, residencia top de reyes, el cuartel general de Franco durante la Guerra Civil y, después, una de sus residencias familiares, sede del primer gobierno autonómico de Castilla y León y hoy sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

Pero este edificio tiene una especial relación con la ONCE, ya que en el año 1938 se firmó en sus dependencias el Decreto Fundacional de la ONCE, siendo el ministro de Interior del momento, Ramón Serrano Suñer.

Su estilo es romántico con influencias neogóticas y se construyó como residencia veraniega. Con sus cuatro plantas, numerosas dependencias y unos bellos jardines, el Palacio de la Isla se convirtió en una de las grandes residencias de Burgos a finales del siglo XIX. En él se alojaron la reina regente María Cristina y su hijo, el futuro Alfonso XIII, durante un viaje a Burgos. Desde una mítica mesa instalada en el palacio se firmó el final de la Guerra Civil a los papeles del primer gobierno autonómico. Hoy se presentan libros, desde novelas a ensayos, se estudia español y se conserva y promociona el estudio de la lengua en la región.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.