¿Quieres reivindicar la igualdad de la mujer en Burgos? Así será la manifestación del 8M

La Coordinadora Feminista de Burgos vuelve a liderar la manifestación del próximo 8M por los derechos de la mujer. El viernes convocan a todos a reivindicar una sociedad igualitaria y más justa y a pelear contra la explotación sexual, los vientres de alquiler o la brecha salarial. «Nos gustaría que el 8M fuera un día normal, pero estamos hartas de que la igualdad formal no se transforme en igualdad real tras 30 años de esfuerzos», lamentó Silvia Adrián (Colectivo 8 de Marzo).

La manifestación convocada por la Coordinadora Feminista que agrupa a diferentes organizaciones de la ciudad, partirá el próximo viernes a las 20 horas desde la Plaza del Cid. Un evento que persigue, por otro lado, «reivindicar nuestros derechos sexuales y reproductivos». De esta manera solicitan anular la posibilidad en España de inscribir a bebés nacidos a través de gestación subrogada. «Es la peor cara del capitalismo más atroz, no hay peor que vender los óvulos por dinero y que se permita que esos niños que nacen fuera sean registrados en España», señalaron.

En la lectura del manifiesto recuerdan cómo el impacto de la pobreza tiene un factor de género. El 70% de la pobreza tiene rostro de mujer y una de cada cinco niñas está en riesgo de exclusión. «Hay que acabar con la brecha salarial, en pleno siglo XXI se sigue sufriendo y el techo de cristal parece más duro que la uralita», explicó Inés Ausín (Asociación Hypatia).

En el ámbito del empleo ponen el acento en su manifiesto en la «precariedad y abusos del del empleo doméstico, las mujeres somos cuidadoras gratuitas y quienes trabajan en lo s cuidados sufren abusos y acoso», remarca Ausín. Y aunque su día es el 25 de noviembre, la violencia machista es otra de las lacras a eliminar. «Es urgente entre todos los implicados y más poner fin a los feminicidios», apuntaló.

En educación, sanidad y servicios públicos constatan que «las políticas privatizadoras del gobierno autonómico de PP y Vox está dañando la vida de las mujeres». No tanto así con el Ayuntamiento de Burgos con quienes reconocen «un buen clima de relación, con la concejal Andrea Ballesteros muy bien aunque yo con Vox no he hablado nada», explicaba Adrián.