Bachillerato general: la mejor opción para los indecisos entre Ciencias y Letras

La LOMLOE lo concibió y se implantó en varias comunidades autónomas. Sin embargo, la Junta de Castilla y León se resistía a dar el paso. Hasta ahora. A partir del próximo curso, el Bachillerato General llegará a las aulas. En Burgos, el instituto Diego Marín Aguilera consiguió este miércoles el visto bueno de la Consejería de Educación para ponerlo en marcha.

«Hace un tiempo que barajábamos la opción porque consideramos que complementa la oferta educativa», reconoce la directora del centro, Leticia Alonso, incapaz de ocultar su satisfacción porque esta modalidad «deja el campo un poco más abierto a aquellos alumnos que quizá no tengan tan clara su orientación hacia las Ciencias o las Humanidades». De esto trata, a grandes rasgos, el Bachillerato General. Y sin dejar de lado a quienes no descarten tirar por Artes del día de mañana.

Pongamos que un estudiante de la ESO no se decide entre Periodismo y Enfermería, por ejemplo. Ningún problema. Con esta modalidad, los alumnos tienen la posibilidad de elegir entre una serie de optativas que a priori no pegan ni con cola. Del Griego y el Latín a Anatomía aplicada o Física y Química. Además, el plan de estudios del Diego Marín Aguilera para primero de Bach también contempla un bloque en el que se oferta Cultura científica, Religión católica, Francés, Alemán y Tecnologías de la Información y la Comunicación. En cualquier caso, Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial es materia obligatoria.

Para que quede claro, este Bachillerato «te da una formación más generalista y permite coger asignaturas tanto de Ciencias como de Humanidades, lo cual deja un abanico de salidas posteriores más amplio». Asimismo, Alonso remarca que puede resultar «muy interesante» para quienes se decanten en un futuro por ciclos formativos de grado superior.

Obviamente, la implantación de este nuevo Bachillerato que complementa a los ya existentes de Ciencias y Humanidades (por separado) conlleva una serie de cambios que ya han sido aprobados por la Junta. Tal y como explica la directora, se necesita «más profesorado de cupo» al aumentar el número de asignaturas. En principio, para primero de Bach se requeriría cubrir unas 17 horas a mayores. Aún con todo, no se puede dar nada por sentado de momento porque «hasta que no tengamos el proceso de admisión cerrado no sabremos cómo vamos a andar». Lo que parece evidente es que habrá «más grupos que el año pasado».

También se tendrá que intervenir en términos logísticos. El número de aulas es limitado y no queda más remedio que hacer encaje de bolillos (otra vez). Sin ir más lejos, «el curso pasado ya tuvimos que habilitar espacios nuevos y los seguiremos habilitando». Y si no es posible, apunta Alonso, la alternativa sería «cuadrar las horas para que en una clase se haga un grupo y entre otro inmediatamente».

Más allá de estos inevitables quebraderos de cabeza, el Diego Marín Aguilera encara con grandes expectativas la jornada de puertas abiertas para alumnos de la ESO y Bachillerato que tendrá lugar este lunes 11 de marzo a partir de las 6 de la tarde. No duda en recordar la directora que «la oferta educativa es muy amplia» y que los resultados académicos en la EBAU son «muy buenos»: cien por cien de aprobados y, encima, «el curso anterior una alumna nuestra sacó la mejor nota de Burgos».

Vídeo, música y acción

Para Alonso, uno de los grandes aciertos del instituto en los últimos años ha sido la implantación del grado medio de Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido. Empezó a impartirse el curso pasado y está teniendo «muy buena acogida». Cabe destacar además que hasta entonces «en Castilla y León solamente se ofertaba en centros privados».

«Hemos conseguido cerrar la familia de Imagen y Sonido», celebra Alonso en alusión a los dos grados superiores que, gracias a esta reciente incorporación, favorecen una «continuidad muy importante». De igual manera, pone en valor el grado de Instalación y Amueblamiento que el año anterior inició su segundo curso.

Como es lógico, el hecho de ofrecer grados de este tipo conlleva un «consumo de materiales muy alto». Hay que tener en cuenta, además, que determinados sectores como el audiovisual «evolucionan muy rápido», de ahí la necesidad de contar con equipos punteros. Y eso, claro está, cuesta dinero.