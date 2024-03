Faro y refugio para las personas con trastornos alimentarios en Burgos

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Clara Seoane derrocha entusiasmo y energía. Una breve conversación basta para detectarlo y augurar que con el empeño que transmite logrará lo que se proponga. No se ha marcado un reto fácil, pero el destino elegido merecerá la pena. De eso no tiene ninguna duda. Dado su ánimo y aplomo no es de extrañar que con apenas dos semanas de vida ‘oficial’ la agrupación impulsada y presidida por esta joven burgalesa en apoyo a personas con trastornos alimentarios (ATAB) disponga ya de varias citas marcadas en el calendario, empresas colaboradoras y medio centenar de socios.

La propia historia de superación de Clara, en la que tuvo mucho que ver el veterano colectivo local de apoyo a familias de personas con anorexia y bulimia Adefab, la convencía de la necesidad de ir más allá y soñar con la puesta en marcha de un centro sociosanitario de día para el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria en Burgos. He ahí el ambicioso objetivo.

Tan vivo era el deseo, que le sirvió de inspiración para su proyecto final del doble grado de Derecho y Administración de Empresas. Comenzaba así a cobrar forma ese «refugio cercano donde la comprensión, el apoyo y la esperanza estén al alcance de aquellos que se enfrentan a desafíos similares». Transformarlo en realidad es la meta de la «carrera de fondo» que tiene por delante esta agrupación recién nacida. Por el camino, aspira a consolidarse como «faro de esperanza para quienes buscan recuperación» y motor de la visibilización que esta enfermedad mental necesita.

«Queremos romper ese silencio que rodea los TCA para acabar con los estigmas, los falsos mitos y las etiquetas», explica la promotora de la iniciativa, aterrada por el actual auge de casos en personas muy jóvenes. A su juicio, disponer de la información necesaria podría ayudar a combatir tal «plaga», prevenir y facilitar una «alerta temprana» que optimice el tratamiento y eleve las posibilidades de una recuperación «real y completa». ATAB planea contribuir a ello con charlas de concienciación y prevención en colegios e institutos, centros de trabajo y otros espacios.

En salpicar su agenda de estas citas trabajan ya, al tiempo que buscan fondos para sostener su actividad. El 31 de marzo, sin ir más lejos, se presentarán en Medina de Pomar -'merchandising' en mano- y en abril recibirán el respaldo del festival Reineta Rock, que se celebra en el municipio de Sedano. También la Fundación Mahou San Miguel ha sabido reconocer la importancia de la causa y comprometía una aportación económica -recaudada en los mercadillos benéficos organizados por voluntarios de la entidad- que recibirán la próxima semana.

Grupo Julián, que apoyará un torneo solidario de pádel en su favor, Construcciones Javier Herrán y Grupo Komtes prolongan la lista de empresas comprometidas con ATAB, a la que se incorporan cada vez más pequeños negocios que, con pequeños gestos como colocar un cartel o una hucha de colecta, suman.

Todos estos apoyos permitirán trasladar más y mejor sus mensajes sobre el alcance de los trastornos alimentarios, que afectan a una de cada diez personas y, de ellas, el 20% intentan suicidarse, o sobre los signos de alarma a los que prestar atención. Saltarse las comidas y poner excusas para sentarse a la mesa, cambios de peso en periodos cortos, cambios físicos como caída de cabello o piel con un tono más apagado, aislamiento social, inestabilidad emocional o excesiva actividad física representan las ‘seis banderas rojas’ que ATAB destaca en sus folletos divulgativos.

Atención especializada

Los TCA son «enfermedades mentales graves que afectan a la relación de una persona con la alimentación, el peso y la imagen corporal, que pueden tener consecuencias físicas y psicológicas significativas». La complejidad de estas patologías requiere un tratamiento especializado con un enfoque integral y multidisciplinar. El mismo que Seoane confía en proporcionar en su soñado «primer centro sociosanitario de Castilla y León», que combinará dos modalidades de servicio: hospital de día y servicio ambulatorio.

El primero, según detalla el proyecto ya diseñado por la burgalesa, brindará a los pacientes «la oportunidad de recibir tratamiento intensivo durante el día y regresar a su hogar por la noche, propuesta que permite a los jóvenes mantener su rutina familiar y escolar al tiempo que reciben la atención especializada que necesitan». Las instalaciones tendrán un comedor terapéutico, con un ambiente beneficioso para los usuarios, y en el conjunto de la jornada se intercalarán momentos de reposo, terapias grupales e individuales, talleres y actividades. Por otra parte, las consultas externas facilitarán «un seguimiento personalizado» a aquellas personas que ya no necesitan estar en el hospital de día, «para poder finalizar el tratamiento de forma progresiva y ayudarles en los últimos pasos de su recuperación».

Lograr y mantener un espacio adecuado y asequible se antoja el principal desafío. Conscientes de que todo apoyo económico supondrá un paso más hacia esa meta, cualquier colaboración individual -con donaciones o asociándose-, de empresas o instituciones «será bienvenida» y celebrada. También ayudará la difusión de su labor, que ya comparten en redes sociales como @atab_tca y en breve podrá consultarse al detalle en a atabburgos.com.