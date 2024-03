El PSOE lamenta que el bipartito aplace ampliar el Archivo Municipal

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El PSOE lamenta la decisión del equipo de Gobierno de desdeñar el proyecto de ampliación del Archivo Municipal, ubicado en el Palacio de Castilfalé. Y es que eso es lo que a juicio del edil socialista Daniel Garabito, responsable de Fomento hasta junio de 2023, implica que esta obra carezca de presupuesto en 2024. El concejal recordó que se trata de una iniciativa «para la que se han convocado dos concursos de ideas, el primero fallido y el segundo, en el anterior mandato, del que salió elegido un estudio de renombre internacional que presentó el proyecto básico y de ejecución que cuenta ya con el visto bueno de la Junta de Castilla y León».

La ausencia de partida en el presente ejercicio detiene en el limbo una ampliación que, según Garabito, «el Archivo Municipal necesita como el comer». En su opinión, priorizar aparcamientos en altura y postergar este proyecto evidencia la nula apuesta del bipartito integrado por PP y Vox por la cultura, lo que tiene «muy poco sentido» cuando la ciudad lucha por ser designada Capital Europea en este ámbito.

El edil socialista hacía esta valoración al término del consejo de administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, en la que, para variar, sí hubo total unanimidad en relación con la puesta en marcha del procedimiento para construir un vivero de empresas vinculadas con el hidrógeno verde y las energías renovables, en los alrededores de la Facultad de Ciencias. «Les deseamos todas las suertes», aseveró, para indicar, «como único reproche», que al tratarse de un proyecto de ciudad «hubiéramos agradecido la deferencia de ser informados antes de conocerlo a través de los medios de comunicación».

Por otra parte, y «sin ánimo de polemizar», Garabito rescataba ayer el 'debate' sobre la tramitación de la cesión de la parcela del Silo destinada a un aparcamiento disuasorio. Salía al paso de las acusaciones vertidas por el responsable actual de Urbanismo, el ‘popular’ Juan Manuel Manso, sobre el anterior equipo de Gobierno liderado por Daniel de la Rosa, al que culpaba de «dejación de funciones» por, según su versión, haber hecho caso omiso de los requerimientos de la Administración regional para que el procedimiento prosperase.

El socialista mostró documentos intercambiados con la Junta que evidenciaban que sí hubo respuestas a sus peticiones. Convenía con Manso en que esta idea se remonta a 2014, bajo el mandato de Javier Lacalle, «cuando la Junta de Castilla y León ofreció estos terrenos al Ayuntamiento». «Como en cinco años no se había resuelto, ya en 2019 (con el PSOE al mando) la Junta pide que ratifiquemos nuestro interés. En esos momentos acabamos de entrar, no me consta que se hiciera esa gestión. Luego estalló la pandemia. Ya en 2021, a principios, tras visitar el terreno y ver lo degradado que estaba, recogimos el guante de Zona G y planteamos su regeneración con un buen aparcamiento disuasorio, dotaciones deportivas. Fue entonces cuando le dijimos a la Junta de Castilla y León que sí, que por supuesto que la queríamos», relató Garabito.

Cumplimentados los pasos indicados en julio de 2021 llegó el silencio hasta medio año después. Fue en febrero de 2022 cuando una representante de la Junta les remitió un escrito en el que «afirma que les consta que queremos ese solar, pero que quieren valorar por ambas partes la posibilidad de reanudar el desarrollo de la gestión urbanística del sector del Silo y en paralelo ceder la parcela». «Nos pareció perfecto», añadía el edil. Sin embargo, aquella fue la última comunicación pese a las reiteradas demandas, según explicaba ayer Garabito, de alguna información al respecto. Concluía, por tanto, que solo un cambio de color en el gobierno municipal ha ‘logrado’ desbloquear la cesión: «No acepto falsedades. No quiero que se nos diga que hicimos dejación de funciones cuando, obviamente, no fue así».