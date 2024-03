Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El doctor Gonzalo González Pérez, médico especialista en Angiología y Cirugía Vascular y mimbro del Instituto Cardiopulmonar Recoletas Salud en Burgos lideró la primera cirugía lipedema del Hospital Recoletas en estrecha colaboración con el doctor Nevado Sánchez, especialista en Cirugía plástica y reparadora.

El lipedema es una enfermedad progresiva del tejido graso que se presenta principalmente en mujeres, afectando aproximadamente al 10% de la población femenina a nivel mundial. Esta enfermedad se caracteriza por una acumulación anormal y desproporcionada de grasa, principalmente en los brazos y las piernas.

Cristina, la joven paciente de 36 años, acudió a la consulta del doctor González Pérez con un aumento de volumen del tejido adiposo de las piernas que había ido empeorando progresivamente con el paso del tiempo, “hace tres años todo empeoró y comencé a preocuparme por los constantes dolores fuertes en las piernas, hormigueo, moratones con un simple roce o cansancio hasta el punto de no poder ni andar. Si subía diez escaleras, tenía que tirarme al suelo por los dolores y era imposible estar de pie. Tuve que pedirme finalmente una reducción de la jornada laboral” explica Cristina.

“Me decían constantemente que no era un problema vascular, que podría ser reumatológico o incluso neurológico. Fue el doctor González quien me explicó que era un lipedema. Al no mejorar con un tratamiento conservador, decidí optar por la intervención quirúrgica” ha señalado la paciente.

Durante las tres horas que ha durado la intervención no ha habido complicaciones y la paciente ha sido dada de alta al día siguiente. Actualmente, la mejoría es notable y ha comenzado ya a realizar vida normal, sin dolores y con un aspecto físico totalmente diferente.

Un mes después de la intervención, la paciente puede subir escaleras, aguanta más tiempo de pie y puede dar paseos. “Soy consciente de que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida” ha manifestado.

Diferentes estudios han determinado que existe un componente genético en el origen del lipedema, así como un componente hormonal, ya que frecuentemente comienza o se intensifica coincidiendo con un cambio en los niveles de hormonas (pubertad, embarazo, menopausia o la toma de píldora anticonceptiva).

Esta enfermedad aunque es reconocida por la OMS, es poco conocida en España y en el resto del mundo lo que lleva a ser una patología altamente infradiagnosticada.

Es por ello, que “no debemos confundir sus síntomas con obesidad, ni pensar que son simplemente unas piernas gordas. En este caso clínico, el lipedema provocaba a la paciente una fragilidad capilar con tendencia a la formación de hematomas en las piernas, además de un intenso dolor permanente a la palpación que la impedía llevar una vida saludable y un bienestar propio de una persona joven” ha manifestado el doctor González Pérez.