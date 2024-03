Bridgestone valida el pacto del Erte y cierra el caso con la Audiencia Nacional

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Punto y final al conflicto laboral abierto desde el momento en el que el comité de empresa y la dirección de Bridgestone tuvieron que retomar las negociaciones sobre el ERTE propuesto por la multinacional para las fábricas de Burgos, Basauri, Galdakao (Bizkaia) y Puente San Miguel (Cantabria) a instancias de la la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que obligo a reabrir las conversaciones al respaldar la demanda del Sindicato Independiente de Trabajadores de Bridgestone que acusaba a la empresa de limitarse a cumplir los requisitos legales y aferrarse a su postura inicial sin variarla en toda la negociación.

Finalmente, el acuerdo llegó este lunes como adelantó este periódico, y fue ratificado este martes por una mayoría del Comité Intercentros compuesta por los representantes sindicales del BUB, CCOO y UGT, que aglutinan al 85 de los trabajadores de las cuatro factorías de Bridgestone en España. Al ratificar el acuerdo, las partes han reconocido «expresamente la concurrencia de causas objetivas de indole productiva que han motivado la necesidad de acometer la medida de ERTE, así como el mutuo y reciproco empleo de la buena fe negociadora por cada una de las firmantes».

De hecho, son estos tres sindicatos los que compondrán la comisión de seguimiento de este pacto.

A continuación, desde la dirección de recursos humanos de la planta de Bridgestone en Gamonal se ha informado por carta a los trabajadores que este acuerdo será informado a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, «lo que pondrá fin al procedimiento judicial seguido ante la misma en esta materia».

El SITB se opone

Sin embargo, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Bridgestone se ha posicionado en contra de este acuerdo para el Erte al entender que «en ningún caso ha existido» la negociación que reclamaba la Audiencia Nacional.

A mayores, reprocha a UGT y BUB que «ahora sí acepten lo que en su momento demandaron en la Audiencia Nacional» y les recriminan que hayan certificado a la compañía japonesa «los informes que permiten aplicar este ERTE y que el Juzgado rechazó». Este sindicato lamenta que «la empresa se ha negado en todo momento a hablar del punto fundamental para SITB, que consistía en evitar discriminaciones económicas entre trabajadores de distintos colectivos. Es decir, UGT, CCOO y BUB validan que por ejemplo, un jefe de departamento tenga garantizado el 85% de todo su salario mientras que un trabajador a turnos, solo va a tener un 64 % aproximadamente, al no incluirse los pluses».

Por su parte el BUB destacó este lunes al desvelar el pacto que tras la negociación se consigue una mejora respecto a la protección y mantenimiento del empleo, que era el objetivo prioritario para este sindicato.

El pacto asegura una garantía de empleo como mínimo de un año ya que la multinacional garantiza que antes de implementr otras medidas de flexibilidad laboral propondrá una prórroga del ERTE actual en las mismas condiciones acordadas y que estaría en vigor hasta como mínimo el 31 de marzo de 2025.

El principio de acuerdo alcanzado este lunes recupera la última oferta económica de la empresa, que recogía un 85% de complemento salarial y la prima limitada al 20% y se aplicará con efectos retroactivos desde el comienzo del ERTE, añadiendo, además, el abono del Plus de Garantía Retributiva que se echaba en falta en el inicio de la negociación.

Acuerdo

En la misma misiva enviada a los trabajadores la compañía detalla los principales acuerdos pactados con los sindicatos y destaca que en los tres primeros dias de afectación de cada trabajador en 2024 en el Erte, «se complementarán todos los conceptos salariales al 100%», el complemento de la prestación por desempleo llegará hasta el 85% del salario fijo en los dias de 2023 y a partir del cuarto día de afectación del ERTE en 2024.

Además, todos los conceptos se abonarán con efectos retroactivos a la fecha de inicio del ERTE. Como ya adelantó el BUB el lunes, la compañía garantiza que previo a la implementación de otras medidas, propondrá una prórroga del ERTE actual en las condiciones aqui acordadas que estaría en vigor hasta como minimo el 31 de marzo de 2025.

Ventajas

El acuerdo recupera la última oferta económica de la empresa, que recogía un 85% de complemento salarial y la prima limitada al 20% y se aplicará con efectos retroactivos desde el comienzo del ERTE, añadiendo, además, el abono del Plus de Garantía Retributiva que se echaba en falta en el inicio de la negociación.

Desde el sindicato BUB se detalla que también habrá una variación respecto a los días de afectación en la planta de Basauri «para un mejor equilibrio de fines de semana, de manera que tres fines de semana inicialmente señalados como de parada de planta pasen a ser de actividad y esos seis días se distribuyan en días laborables ordinarios, de lunes a viernes».

Por otro lado, el pacto entre la compañía y los tres sindicatos supone que se mantienen las «medidas sociales de acompañamiento que existen actualmente como son las relativas al devengo de vacaciones, no afectación a la aportación del Fondo de Pensiones, etc», según agrega el BUB.

Este sindicato se muestra satisfecho por el pacto y argumenta que «como en la gran mayoría de acuerdos, no hemos llegado a todo lo que nos hubiese gustado, pero la Audiencia Nacional nos dejó muy claro que más nos valía a ambas partes acordar, puesto que la causa del ERTE no estaba acreditada correctamente pero a la Sala no le cabe duda de su existencia.

En la práctica esto supone que la empresa podría presentar un nuevo ERTE acreditando mejor las causas y con peores condiciones que las que teníamos hasta ahora y sin garantía de empleo de ningún tipo».

No obstante, desde el BUB no dejan de advertir a Bridgestone España que esperan que la situación «mejore de aquí en adelante» y que «valore», en ese sentido, «los esfuerzos que realiza la plantilla y una gran mayoría de la representación sindical que, en las actuales circunstancias, hemos considerado esta decisión como la mejor en la construcción de un futuro para todas las partes».