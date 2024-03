Vesga culpa al PP de gestionar «tarde y mal» dos ayudas en Deportes

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Tarde y mal». Así ha gestionado Deportes, a juicio del concejal socialista Julián Vesga, las subvenciones de las actividades deportivas en Navidad, por importe de 12.000 euros, y las subvenciones a clubes y entidades de base y con proyección, por un valor en suma de «nada menos que 575.000 euros».

Lo denunciaba ayer tras conocer que el pasado jueves la Junta de Gobierno convalidó la omisión de fiscalización previa en sendos expedientes. En la práctica, este paso supone que el área liderada por el edil ‘popular’ César Barriada «se salta el obligatorio trámite de supervisión técnica para acelerar trámites porque no saben hacer su trabajo bien y a tiempo».

Explicó al respecto que la concesión de estas ayudas se aprobó «sobre la bocina», a finales de diciembre, sin margen para revisión. De ahí que el bipartito usara la fórmula citada -que la Junta de Gobierno exima a Deportes de la oportuna fiscalización- para agilizar el procedimiento. Esta medida, según Vesga, se ha reservado hasta la fecha a casos excepcionales como la compra de mascarillas durante la pandemia.

No obstante, la decisión de emplearla en estos casos no se materializaba hasta dos meses y medio después de comenzar el año, mientras que las ayudas, correspondientes a la temporada 2023-2024, siguen sin abonarse. El representante del PSOE preguntaba ayer por este asunto en el consejo de administración del Servicio Municipalizado de Deportes. La cuestión, opinó, no es baladí, pues, pese a intentar zafarse de la fiscalización, Intervención sí que ha emitido un informe «demoledor» respecto a tales procedimientos.

Este documento señala que existen «errores gravísimos» en los expedientes y que la intención de eludir la supervisión no sana otros vicios formales que acumulan. Además, recuerda que según la Ley 19/2013 la omisión improcedente del trámite de fiscalización previa es una infracción muy grave. «Barriada es incapaz de hacer una gestión correcta», concluyó Vesga, para indicar varios ejemplos como el citado. De hecho, explicó que la relatada «no es la primera vez» puesto que «ya pasó con algo tan sencillo como poner un suelo a un polideportivo», en el caso de las instalaciones de San Amaro, «y otros que no conoceremos».