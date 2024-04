La recarga de las tarjetas de bus se reactivará «a más tardar» el miércoles

El miércoles se volverá a cobrar el servicio, aunque no esté arreglada la incidencia.RAÚL G. OCHOA

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El sistema de recarga de las tarjetas del autobús urbano de Burgos volverá a estar en activo este martes, a mas tardar, el miércoles día 10 de abril.

Así lo aseguró el presidente del Servicio de Movilidad y Transportes (SMYT), José Antonio López que apuntaba« desde la compañía Prepay Technologies S.A, nos trasladan que es muy posible que hoy martes, esté activa la recarga, aunque no se han atrevido a aseverarlo al 100 por 100. Todo lo mas tarde será el miércoles próximo», explicó López.

La compañía lleva realizando acciones para restablecer el sistema durante el fin de semana y cuenta con una copia de seguridad que guarda todas los datos hasta el pasado lunes 1 de abril, lo que puede acelerar la recuperación de la operativa. El presidente del Samyt resaltó que «queremos trasladar seguridad a los usuarios ya que los datos, están disponibles, por lo que la reactivación será rápida». El ciberataque está confirmado y la empresa ha denunciado la situación, que también han sufrido Córdoba y Albacete, donde la adjudicataria del servicio presta servicio. López no pudo confirmar que los datos de los usuarios no estén comprometidos, «según se nos manifiesta, desde la empresa esa copia de seguridad es la base. Pero el ciberataque no ha sido mediante malwhare, sino que ha llegado al servidor. al propio claster».

De momento el equipo de gobierno ha establecido la gratuidad del servicio municipal de autobuses durante toda la jornada de hoy martes. El miércoles día 10 el autobús municipal se volverá a cobrar. Este arreglada o no la incidencia.

El presidente el presidente del Servicio de Movilidad y Transportes, José Antonio López, ha cifrado en unos 3.000 euros diarios el coste de no cobrar los billetes de autobús.

Para facilitar la vuelta a la normalidad, el equipo de gobierno establecerá un punto de recarga presencial para los ciudadanos en la BAC de Gamonal-Capiscol. Un nuevo dispositivo, que se unirá a los dos permanentes en las oficinas del SMYT en la plaza Virgen del Manzano, que estarán operativos desde primera hora del miércoles y se mantendrán en este nuevo emplazamiento. Además se pondrá recargar la tarjeta del autobús a través de la aplicación móvil ‘Pay Thunder’.

Una incidencia que ha ocurrido precisamente cuando el servicio municipal marca cifras de récord. En este primer trimestre los usuarios han aumentado en un 12 % , con 3.664.515 pasajeros entre enero y marzo, números que mejoran los de 2023 y los de 2019, ejercicios en los que se superaron los 13 millones de viajeros autobuses urbanos.

Otro de los puntos analizados en el consejo del Movilidad y Transportes es la deuda que la empresa adjudicataria del sistema de tarjetas mantiene con el ayuntamiento de la capital. «Se ha acordado la iniciación de un expediente de imposición de penalidades a Prepay Technologies S.A. como consecuencia de que no ha ingresado la recaudación del contrato de gestión de las tarjetas de autobuses. No han abonado ninguna cantidad desde el pasado 19 de enero, aunque esta establecido que se realice de forma quincenal» asegura López.

La actual deuda de la empresa con el ayuntamiento es de 548 000 euros. Según el presidente del SMYT «Si el ayuntamiento no ha procedido antes a reclamar esta cantidad es porque la relación con la empresa siempre ha sido buena.Los primeros retrasos, están fechados en el pasado año. Aunque la deuda se saldó al final del 2023, por lo que el nuevo contrato se renovó sin ningún tipo de carga económica», asegura el concejal popular.

Esta situación de mora podría sobrecargar la devolución de la deuda con un por ciento.