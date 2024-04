La biodiversidad urbana en 27 imágenes

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Entre el asfalto y el murmullo constante de una ciudad de 175.000 habitantes, hay unos vecinos que tratan de pasar desapercibidos en su día a día. Parques, jardines, las riberas del río son su área de influencia. Algún gorjeo, el sonido del agua al sumergirse o chapotear en el agua... La naturaleza urbana está muy presente en la ciudad. Y algunos siguen su pista.

Es el caso de Javier Albo a quien siempre le gustó la fotografía y la naturaleza pero el excesivo tiempo libre, al estar en paro tras una vida de trabajo, la desazón por el cierre de ETM (Equipos Termo Metálicos) y verse sin empleo pasados los 50 le llevaron a salir a la calle. A pasear observando para despejar la mente. Incansable defensor vecinal y amante de la naturaleza desde siempre aprende a observar a sus otros vecinos. «Empecé a hacer fotos en 2014, necesitaba entretener la cabeza en algo, y aficionado a la fotografía desde siempre, autodidacta en lo que a la naturaleza se refiere empecé a retratar los animales que encontraba en mis paseos», explica.

27 de esas cientos de imágenes que conserva de esos largos paseos por los parques de la ciudad se cuelgan estos días en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Miguel de Cervantes. La mayoría captadas en La Quinta, en el río Arlanzón, en el río Vena, en la Isla que tanto ha paseado, o en los árboles de la terraza del bar debajo de su casa. «He aprendido a agudizar el oído y observar entre las ramas de los árboles», recuerda. Como los fotógrafos de la naturaleza trata de captar la biodiversidad. En su caso, la que tiene a la puerta de casa. Con una condición clara. No interferir en el día a día de las abubillas, las nutrias, el pinzón o los patos de la Avenida de la Audiencia más reconocibles por todos. «Muchas de las fotos son producto de la casualidad, otras te das cuenta de lo interesante que es una vez que la sacas de la cámara y la ves, y en otras reconozco que voy a buscarlos, cuando salen a buscar comida, porque los animales tienen sus horarios», señala.

27 imágenes de la fauna retratada en su entorno natural de el Parque de La Quinta, La Isla o el río Arlanzon, se pueden ver en la Biblioteca Miguel de Cervantes.©Tomas Alonso

El objetivo de la muestra para Albo es claro. «Mostrar la biodiversidad que tenemos al lado de casa, son nuestros vecinos con los que tenemos que convivir, pero también un ejemplo de la riqueza de nuestras ciudad que es muy frágil y debemos proteger», explica. Como ejemplo pone la pareja de nutrias que se encontró en el Arlanzón . «Eran una madre y su cría y nos hablan de la buena calidad del agua de nuestros ríos», explica. Las ardillas en la Quinta que «incluso se acercan si les das la mano pensando que si van a tener comida». Y el lobo. «Este no es de Burgos, algunas imágenes no son de la ciudad, pero me apasiona el lobo y este es uno de los ejemplares del Centro de Lobo Ibérico deRobledo de Sanabria, una visita que recomiendo», explica. Este y otros mitos como milanos, cárabos o petirrojos se citan en la Biblioteca Miguel de Cervantes hasta el 28 de abril.