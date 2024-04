Mercadona mantiene la leche Pascual en Burgos y Segovia y la retira del resto de supermercados

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Burgos y Segovia se quedan al margen de la 'pelea' entre Mercadona y Pascual. El tirón de los productos de la empresa alimentaria con fábricas en ambas provincias salva la presencia de su leche en los lineales de la compañía valenciana en estas zonas. La retira, sin embargo, del resto de supermercados del país, en los que mantendrá, eso sí, otros, tales como «agua (Bezoya), zumos (Bifrutas), batidos y bebidas vegetales (ViveSoy)». Así lo explican desde la cadena de supermercados que, con todo, prefiere eludir cualquier batalla con el que es, aseguran, «un gran proveedor».

Respecto a la desaparición de la línea de leches básicas de Pascual, las mismas fuentes argumentan que «incluimos sus referencias en aquella zona de tiendas que añade valor al 'Jefe'», que es así como denominan al cliente. En concreto, el apego de los burgaleses y los segovianos a una marca que consideran de casa es, de hecho, el valor que sustenta las excepciones realizadas con sendas provincias en una maniobra general que, al margen, de las razones oficiales expresadas por Mercadona, responde al incremento de los precios. No es novedad, lo mismo ha ocurrido en los últimos meses con distintos productos de multinacionales destacadas en esta y otras cadenas de supermercados.

Lejos de esquivar una medida que bien pueden considerar lesiva para sus intereses comerciales, desde la láctea nacida en Aranda de Duero, afrontan de cara la maniobra. Su presidente, Tomás Pascual, respondía ayer con contundencia: «Si no quieren que estemos en sus supermercados, estaremos en el resto».

En declaraciones a distintos medios de comunicación durante la celebración del 50 aniversario de Bezoya, la marca de agua mineral de la compañía Calidad Pascual, en la planta de Ortigosa del Monte (Segovia), el responsable de la firma restaba importancia al veto parcial de Mercadona: «Me preocupa no estar en todos los lineales, pero si alguien no quiere que esté, no puedo hacer nada, intentaré estar en el resto».

Según la información publicada por El Mundo, en este encuentro, Tomás Pascual aprovechaba, además, para defender «propuesta de valor» frente a la leche del distribuidor. La noticia citada subraya que la medida adoptada por Juan Roig era conocida y esperada: «Lo teníamos previsto, es algo con lo que contábamos, porque la propuesta de esta firma en concreto es apostar por su enseña, que piensan que es la mejor del mercado y la que hay que consumir. Es algo de lo que somos muy conscientes», aseveró.

Respecto al impacto de la retirada de su leche de los lineales de Mercadona, el presidente de Calidad Pascual minimizaba la repercusión de 'ausentarse' del que es el principal distribuidor en el país. Según recoge El Mundo, la filosofía de Pascual se basa en no depender en más de un 10% de un solo cliente, un solo producto o de solo banco para no perder capacidad de reacción ante este tipo de adversidades. En concreto, las ventas de leche Pascual a Mercadona suponían menos del 3% de la facturación.