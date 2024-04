Las mascotas educadas son bienvenidas

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La cita se fijó en la calle San Roque, y es que si hablamos de perros, el santo y el nombre, es más que adecuado. También lo es el local de reunión, Oé Oé Sport Bar, un establecimiento que luce «orgulloso» el distintivo Pet Friendly desde su apertura hace dos años.

Fue el lugar escogido con Estíbaliz Juarros, presidenta y fundadora de la Asociación Pet Friendly Burgos e impulsora de este proyecto, que cada vez se va haciendo más grande.

Estíbaliz Juarros es la impulsora de la idea que ya se ha registrado como asociaciónECB

Estíbaliz recuerda cómo surgió esta idea. «Fue el 21 de abril de 2021, no se me olvida porque tenía problemas para llevarme a Ares a los sitios. No tenía muy claro dónde y cómo podía estar con él», relata bajo la atenta mirada de su compañero, un precioso Collie de ojos claros. «Y pensé si este problema lo tengo yo, le pasará a mucha gente. Cuando nació mi hija, ella no entendía porque teníamos que dejar a su `Tato Ares` en casa y por eso pensé que había que moverse de forma oficial» refiere Estíbaliz.

Anouk posa para la cámaraSANTI OTERO

Este es el inicio de cómo Pet Friendly Burgos pasó de ser un grupo de simpatizantes en Facebook a ser una comunidad unida. Se intercambian noticias, se comparte información de todo tipo, pero sobre todo ayuda. La que supone para el compañero humano de un peludo saber dónde ir por Burgos sin tener que dejar a su compañero de cuatro patas en casa, ni tener ni causar problemas.

Una comunidad unida

Conocer nuevos amigos es también uno de los objetivos de la comunidadSANTI OTERO

Estíbaliz relata «no puede haber más familias partidas que piensen: he quedado a comer pero mi perro se va a quedar solo en casa durante horas esperando a que vuelva». Por eso la premisa del grupo es clara. «Si tu perro está educado, aseado, al corriente de las vacunas y eres un dueño responsable de su comportamiento, puede acompañarte. Lo hace encantado». De esta manera comparte tu vida y no tiene porque quedarse atado, esperando en la puerta de un establecimiento, un comportamiento penado actualmente por la ley.

«Me empecé a mover por el mundo Afinity, Proambur, me han ayudado con cifras. En Burgos hay 20.600 perros censados. Es una cifra muy importante para tener consideración. Son parte de la sociedad, de Burgos», relata la presidenta de la asociación.

Ares es el compañero de Estíbaliz imagen del Logo del grupo.SANTI OTERO

Así, puerta a puerta han ido uniendo a 250 establecimientos repartidos por todo Burgos. Educadores caninos, residencias, comercios, bares restaurantes, centros comerciales, librerías. «En este momento Pet Friendly Burgos no es sólo poner una pegatina en tu puerta. Es un movimiento social, de querer a los perros demostrar que tener mascota educada es un beneficio» apunta Estíbaliz. Por ese motivo se han lanzado a por todas y desde hace dos meses se han constituido, con todos los papeles en regla, en una asociación sin animo de lucro registrada en la Junta de Castilla y León.

​NO ES UN PERRO, ES FAMILIA

Judith Rodríguez de la Fuente, vicepresidenta de la asociación, viene acompañada de sus dos peludos, Berta y Paco. Nos cuenta que su aventura nació con el grupo de Facebook, de la que también es moderadora. «Burgos nos ha sorprendido gratamente. Sabíamos que era una ciudad acogedora pero no hasta este nivel . Nos hemos encontrado con una respuesta inmediata. Son los establecimientos los que nos escriben y casi ni hay tiempo a incluirlos». En la red social hay ya un listado de los comercios que admiten mascotas e incluso un mapa realizado por miembros del grupo.

Judith posa sonriente con Paco y BertaSANTI OTERO

Andrea González nunca deja en casa a Anouk, un husky de tres años y medio. «Es uno más de la familia. Preguntamos en los locales y si no pueden entrar, pues nos vamos a otro lado. Ayuda mucho saber dónde ir, sobre todo en invierno, para que puedas salir y socializar. No sólo dar un paseo y ya. Creo que la ciudad va cambiándose va abriendo», concluye Andrea.

Anouk y Andrea son inseparablesECB

Fran cree que estamos cambiando aunque, por su experiencia, otras capitales de España nos llevan la delantera. Conoce lo que es moverse por la ciudad con tres perros, Kiri, Bruji, Gizmo . Tres pequeños que no dan nada de guerra. «Burgos se está abriendo, pero todavía falta la cultura, los museos, por que también hay que pensar en los turistas si vienen con su perro, ¿qué hacen con él?». Para Fran, la labor de Pet Friendly está ayudando a la convivencia de todos. «Soy el último que quiere molestar a otras personas».

.

Fran con Kiri, Bruji, GizmoECB

Sira es una bull terrier tranquila y preciosa que acompaña a Alicia y Luis. Forma parte de una familia donde conviven niños y gatos. Su experiencia no es mala «aunque por su raza está estigmatizada, pero en cuanto la conocen se enamoran. Ella forma parte de nosotros. Conocemos el grupo desde el principio. Saber dónde podemos ir , entrar, comprar... Es una facilidad y un gran avance»

Sira comparte su vida con Alicia y LuisSANTI OTERO

Alberto Bergado es el dueño de Oé Oé Bar. Convive con Zal, un mestizo de 7 años. «En el local me da mucha satisfacción verlos.Dan menos guerra que los de dos patas.Nunca ha habido problemas y siempre son bienvenidos con un cuenco de agua».

Si hay una petición común de toda la comunidad perruna, y que está en la mente de la asociación, es que puedan ser admitidos en el transporte público, respetando las normas. Sería un paso muy importante para integrar a estos burgaleses de cuatro patas.