Zona de Bajas Emisiones. 98 calles componen el perímetro interior, la mayoría peatonales

98 calles, una gran mayoría peatonales, están incluidas en el perímetro que delimita la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que propone el bipartito del PP y Vox y que se recoge en la ordenanza que acaba de aprobarse en la Junta de Gobierno.

El acuerdo que han alcanzado los socios de Gobierno plantea ampliar la moratoria para comenzar con las sanciones de 6 a 18 meses, mientras que el perímetro no se reduce con respecto al presentado hace unas semanas por el concejal de Movilidad, José Antonio López, a pesar de que ha sido objeto de negociación.

Según ha informado la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, se han establecido unas excepciones dentro del perímetro en las calles Fernán González, desde calle Francisco Salinas hasta Doña Jimena, y en la calle Francisco Salinas, desde el paseo de los Cubos hasta Santa Águeda.

La nueva ordenanza de Zona de Bajas Emisiones se someterá a votación en el Consejo de Administración del Servicio de Movilidad y Transportes, para después debatirse en el Pleno extraordinario de este lunes, 29 de abril. Los votos de PP y Vox bastarán para aprobar inicialmente el texto y así comenzar con un periodo de información pública en el que los colectivos interesados podrán presentar alegaciones.

Como indica Ballesteros, el tiempo apremia porque la ZBE debe estar implementada antes del 31 de diciembre de 2024 y queda por decidir varias cuestiones antes de que se realicen las obras vinculadas al proyecto que consistirían en instalar los sistemas de vigilancia y control de tráfico.

A pesar de que la entrada en vigor está pensada para el 1 de enero de 2025, para cumplir con la normativa de la Ley de Cambio Climático y Transformación Energética, lo cierto es que con la moratoria para imponer sanciones, el horizonte temporal se aplaza hasta mediados de 2026.

Ballesteros considera que ni el tiempo de margen para multar, ni la reducción de la extensión de la Zona de Bajas Emisiones con respecto al proyecto presentado el pasado mandato, con PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento, pondrán en peligro los fondos europeos que la ciudad de Burgos tiene asignados para esta iniciativa, 2,6 millones de euros.

Los socialistas, sin embargo, han expuesto ese temor, ya que el portavoz del grupo municipal, Daniel de la Rosa, recordó que la partida de los Next Generation está asociada a la propuesta anterior y comenta que el proyecto de PP y Vox «reduce a mínimos» la extensión.

La edil popular ahonda en sus explicaciones sobre esta posibilidad y aduce que el equipo de Gobierno entiende que su proyecto cumple con los parámetros de la normativa europea de la Ley de Cambio Climático, a pesar de que se ha reducido en dos tercios con respecto a la presentada por los socialistas.

Siempre activa

Una cuestión importante es que la Zona de Bajas Emisiones de Burgos estará siempre activa, independientemente de los niveles de contaminación que haya en cada momento. Se da la circunstancia de que en la capital no se han rebasado los límites de contaminación que marca la normativa y, por tanto, no tendría sentido asociar su activación con la polución, porque eso supondría que las restricciones no entrarían nunca o casi nunca en marcha.

Desde el Partido Popular traslandan que su grupo cree en los planteamientos de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones «y teníamos claro que cuanto antes había que ponerla en marcha y el primer paso es la aprobación de la ordenanza», asegura Ballesteros. Sin embargo, también señala que se ha querido respetar el pacto de Gobierno con Vox en el que se hablaba de una ZBE «reducida al mínimo». En opinión de la portavoz, no podía quedarse en solo en la zona peatonal como planteaba Vox, sino que «tiene que haber una mejora sustancial».

Este es el listado de calles

- Calle San Esteban

- Calle de las Corazas

- Calle San Francisco

- Calle Trinidad

- Calle General Sanz Pastor

- Avenida del Cid Campeador

- Pasaje de Radio Popular

- Plaza España

- Calle San Lesmes

- Calle Gran Teatro

- Pasarela de la Evolución Humana

- Calle Doctor Fleming

- Calle Burgense

- Calle Miranda

- Plaza Vega

- Puente de Santa María

- Paseo de la Audiencia

- Calle Eduardo Martínez del Campo

- Paseo Cubos

- Calle Almirante Bonifaz

- Plaza Alonso Martínez

- Calle Álvar Fáñez

- Paseo Andrés Manjón

- Calle Arco del Pilar

- Avenida Arlanzón (tramo desde plaza Mío Cid hasta calle Gran Teatro)

- Calle Asunción de Nuestra Señora

- Calle Avellanos

- Calle Barrantes (tramo desde calle Eduardo Martínez del Campo hasta Santa Águeda)

- Calle Cabestreros

- Calle Cadena y Eleta

- Calle Calera

- Calle Cardenal Segura

- Calle Carnicerías

- Plaza Conde de Castro

- Calle Condestable

- Calle Cordón

- Calle Corral de los Infantes

- Paseo de la Audiencia (tramo desde calle Eduardo Martínez del Campo hasta puente de Santa María)

- Calle de la Concordia

- Pasaje de la Flora

- Plaza de la Libertad

- Plaza de los Castaños

- Calle de los Hortelanos

- Avenida del Cid Campeador (tramo desde calle San Juan hasta plaza España)

- Paseo del Espolón

- Calle Diego Porcelos

- Calle Doña Jimena

- Calle Embajadores

- Calle Emiliano Aguirre

- Calle Entremercados

- Plaza Felipe de Abajo

- Calle Fernán González

- Calle Fernando III el Santo

- Calle Francisco Salinas (tramo desde el Paseo de los Cubos hasta calle Santa Águeda)

- Calle General Santocildes

- Calle Hospital de los Ciegos

- Plaza Huerto del Rey

- Calle Jerónimo Merino

- Calle Laín Calvo

- Calle Llana de Adentro

- Calle Llana de Afuera

- Paseo Marceliano Santa María

- Plaza Mayor

- Plaza Mío Cid

- Calle Moneda

- Calle Nuño Rasura

- Calle Paloma

- Calle Parra

- Pasaje Per Abbat

- Calle Pozo Seco

- Calle Puebla

- Puente de San Pablo

- Puente de Santa María

- Plaza Rey San Fernando

- Calle Ronda

- Calle Saldaña

- Calle San Carlos

- Calle San Gil

- Calle San Juan

- Calle San Lorenzo

- Calle San Pablo (tramo desde la calle Miranda hasta la plaza Conde Castro)

- Calle Santa Águeda

- Plaza Santa María

- Calle Santander

- Plaza Santo Domingo de Guzmán

- Paseo Sierra de Atapuerca (tramo desde la plaza Conde Castro hasta la calle Doctor Fleming)

- Calle Sombrerería

- Calle Subida a Saldaña

- Calle Toledo

- Calle Travesía del Mercado

- Calle Trinas

- Calle Valentín Palencia

- Calle Valladolid

- Pasaje Vicente Lampérez

- Calle Vitoria (tramo desde calle San Lesmes hasta la plaza de Mío Cid Pasarela de la Evolución Humana)