Los híbridos copan el mercado y ya suponen el 47% de las adquisiciones

La movilidad alternativa tiene un rey. Y no es el vehículo eléctrico por el momento. El que gobierna el mercado es el coche híbrido, sin enchufe de por medio. Es el tipo de movilidad que más ha crecido en ventas en el primer trimestre del año. Y la provincia de Burgos no es ajena a esa tendencia. Entre enero y marzo se han vendido 927 turismos y todoterrenos de los que 441 eran híbridos no enchufables, según los datos de la Asociación de Concesionarios Oficiales Faconauto.

A ellos se suman los 91 enchufables, 46 eléctricos puros y 45 híbridos con enchufe. Dentro de la movilidad alternativa también están los 49 que se mueven a gas. En el turismo convencional se mantiene en el top ventas el de gasolina, con 271 unidades. El diésel va cayendo poco a poco. Solo 75 de estos vehículos se han adquirido nuevos. Sus ventas no paran de bajar.

«El coche eléctrico puro no termina de despegar porque hay mucha incertidumbre sobre como envejecerá, mientras que el híbrido sí que está creciendo un poco más», señala el portavoz de la Asociación de Concesionarios de Automoción de Burgos (Aconauto), Carlos Arce. Quiénes se han subido a un eléctrico, como sostiene Carlos Castiñeiras portavoz en Burgos de la Asociación de Usuarios del Vehículo Eléctrico (AUVE), no se baja de él. «Lo cargas por la noche, en casa que es el hábitat natural para cargar el coche y tienes el depósito lleno cada día que te levantas por la mañana con lo que es más práctico de lo que parece, desde 2017 no he tenido ningún problema y he llegado a ir hasta Polonia, son coches pensados para viajar», señala.

Arce cree que los consumidores en general tienen muchas dudas. «Hay ciertos inconvenientes como las cargas en espacios limitados como garajes, miedo a un problema con la batería que genere incendio y no se puede apagar, más miedo aun si eso te pasa en un garaje, sí es cierto que las adaptaciones tecnológicas han mejorado mucho pero quizás se necesita un año más de transición y en 2025 se irá aclarando todo un poco más», señala.

El público se decanta más por el híbrido aunque «hay que saber un poco lo que compras», explica. De esta manera, este tipo de vehículos arranca la batería con un motor térmico y tiene un peso extra que los coches tradicionales pero «es más limpio y la realidad es que no es más que un parche hasta ver por donde tira el mercado», apuntan los concesionarios. Los datos le dan la razón. El vehículo híbrido ha crecido en ventas un 45%. Entre enero y marzo se han vendido 441 frente a los 303 del año pasado. La cifra le sitúa como la motorización más vendida para turismos y todoterrenos. Supone el 47,6% del mercado. Hace un año era el 35%. La escalada parece imparable. Son 12 puntos porcentuales más en un año. Los enchufables no terminan de arrancar con 45 híbridos plug in comercializados en el primer trimestre del año. El eléctrico puro asciende a 49. A penas un 4,5% más.

Lo que los concesionarios ya dan por agotado el mercado del diésel. «Está perdiendo mucho y ya en motorización convencional lo que sube es la gasolina y el gasolina hibridado por el momento», apuntan desde Aconauto. Las cifras lo confirman. Entre enero y marzo de este año se han vendido 75 coches diésel, un 18,5% menos que hace un año. El gasolina, aunque pierde más un 23%, en cifras totales se vende el triple. 271 en el inicio de este año lo que supone el 29,3% del total de las 927 ventas realizadas en los concesionarios de Burgos