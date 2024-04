Los estancos alertan de que la implantación de la cajetilla genérica «fomentará el contrabando»

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Cada nueva idea de las administraciones para poner coto al consumo de tabaco suele traducirse en problemas para el sector de los estancos. Pero no solo por tratar de rebajar al máximo la compra de un producto legal que supone buena parte de los ingresos de estos negocios, que soportan la situación, como indican los datos, con las reiteradas subidas de precio. Las dificultades que se avecinan podrían ir más allá y generar un importante «jaleo» en su logística cotidiana. Así lo intuye el tesorero de la Unión Provincial de Estanqueros de Burgos, Miguel Vicario, contrario totalmente al empaquetado genérico que contempla el proyecto de Real Decreto que el Ministerio de Sanidad somete a consulta pública previa hasta el 23 de abril.

Pese a que confía en que este anuncio (vinculado al Plan Antitabaco impulsado por el Gobierno y bendecido por las comunidades autónomas) sea «un globo sonda más, como otros tantos», advierte por si acaso de las consecuencias que tendrá: «Se ha demostrado en todos los países en los que se ha implantado -como Francia, Nueva Zelanda o Australia- que esta cajetilla no solo no provoca el efecto deseado, sino que, además, fomenta el contrabando. Es mucho más sencillo falsificar este formato y no podemos olvidar que en España hay muchas fábricas clandestinas, pese a que la impagable labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional permite descubrir nuevas cada día. No podemos ponerles las cosas fáciles».

A este problema, grave, se le añade el ‘lío’ «monumental» que se van a armar los propios clientes y, sobre todo, el impacto en la gestión del negocio de las expendedurías. «Imagínate lo que va a ser colocarlo en los almacenes o en los casilleros de venta al público, un follón, porque no se va a identificar. Al final, no va a dar resultados y nos va a disparar la carga de trabajo», teme Vicario.

Expresa además sus dudas sobre los detalles de la implantación de esta medida y otras iniciativas esbozadas. «No suelen tener muy claro qué hacer y periódicamente lanzan ideas para tantear. Además, en definitiva, este tema depende de las comunidades autónomas, así que de momento estaremos a la expectativa», apostilla.