El PSOE pide retirar la Feria Outlet con «irregularidades y procesos abiertos por todo el país»

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Los carteles están por toda la ciudad y la publicidad en redes sociales se ha disparado. Burgos acogerá del 10 al 12 de mayo la Feria Outlet Burgos con una agresiva publicidad y descuentos aún más disparados. 80% de rebaja en primeras marcas (en su web hablan de Tommy Hilfiger, Calvin Klein, The North Face…) se darán cita en el Fórum Evolución. «Los mejores precios en moda, calzado, accesorios, hogar y descanso, gastronomía», reza en su web.

El PSOE señala que la letra pequeña les genera dudas. Su portal de internet no aparece el nombre de la empresa organizadora por ningún lado, está llena de «numerosas irregularidades». El formulario para participar «no se identifica la empresa y requiere un correo de contestación que no llega». Además lo consideran un «un ataque al comercio local y la hostelería, porque también traen restauración, que paga impuestos, sostiene empleo y aporta para el desarrollo de la ciudad», señaló el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Julián Vesga.

Remarca que entre las irregularidades que ha recabado el propio edil en los últimos diez días «consultando con comerciantes de otras ciudades» son varias. «No hay tique por tanto no hay garantía, si algo no va bien en el producto adquirido ¿A quién reclaman? ¿Al Fórum y a la Sociedad de Promoción por ceder el espacio?», se pregunta Vesga. También hay procesos abiertos por «irregularidades en la Seguridad Social con personal que está sin contrato o que no está dado de alta». Añade además que las prendas no todas son originales porque «tienen procedimientos abiertos por la venta de 1.700 prendas falsas» sin posibilidad de reclamar porque «cuando te das cuenta dónde has adquirido esa prenda si no tienes tique, a quién reclamas si no hay dirección alguna con la que ponerte en contacto».

La entidad ha abonado previamente los 15.000 a 20.000 euros de la reserva de la tercera planta del Fórum, pero «ya sospechamos de irregularidades en Burgos antes de empezar el evento». Vesga se refiere a la publicidad de la Feria que se reparte con carteles distribuidos por las principales vías de la ciudad. «No consta el abono de la tasa y la solicitud de permiso que lo hemos preguntado en todas las áreas municipales y no está».

El edil del PSOE asegura tener un dossier muy completo que «he intentado trasladar al señor Barriada como presidente de Promueve y me ha sido imposible contactar». Apunta que el equipo de Gobierno de PP y Vox debería replantearse el evento. «Están en momento de decidir si es un ayuntamiento que apuesta por el comercio local y sostenible que genera desarrollo en el territorio o por intereses económicos especulativos y de prácticas entre comillas ilegales».

Remite Vesga a las decisiones tomadas por los ayuntamientos de Santander y Vitoria que retiraron la feria de su calendario de actividades. «Vitoria, en fechas cercanas a la celebración, cancelaron la feria al comprobar, cito textualmente, que era una competencia injusta para el comercio local y que no se alinea con el interés general de la ciudad».