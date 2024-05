La Policía investiga si el nepalí que se prendió fuego en Burgos intentó quemar a su expareja

Publicado por Manuel Remón Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La Policía investiga como un posible delito de violencia de género el cometido por un hombre de 40 años, natural de Nepal, que se prendió fuego delante de su expareja en Burgos el pasado miércoles. Los investigadores de la Brigada de Policía Judicial de la comisaría de Burgos se centran ahora en determinar si este hombre intentó abrazarla una vez que se había quemado a lo bonzo tras echarse por encima líquido inflamable.

La investigación está ahora en manos de los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), especializada en delitos de violencia de género. El hecho de que este hombre se presentara delante de un expareja y amenazara con suicidares ya se investiga como un posible delito de coacciones que, en este caso al ser su expareja, se enmarca dentro de la violencia de género.

La mujer, también de origen nepalí y que sufrió quemaduras leves, ha declarado que cuando el hombre se prendió fuego delante de ella hace un intento como de abrazarla. Y la investigación se centra ahora en determinar la intencionalidad de ese gesto, si efectivamente la quiso agarrar para quemarla o fue un acto instintivo. Ella sostiene que hizo un intento de abrazarla. Las declaraciones de los testigos y la revisión de imágenes de cámaras de vigilancia del entorno servirán a los investigadores para esclarecer lo sucedido.

Los investigadores han podido determinar también que los ambos tienen un hijo en común, que vive en Nepal y con el que no tienen contacto. No consta ningún antecedente de él por violencia de género en España y no ninguna ficha abierta de ella en el sistema Viogén, así como tampoco constan denuncias de ella por violencia de género.

Del mismo modo, se ha determinado que él vivía en Francia y que vino expresamente a Burgos para encontrarse con su expareja e inmolarse, ya que acudió a la avenida del Cid a su encuentro con una bolsa de plástico en la que llevaba combustible y con un cuchillo.

Todo ocurrió muy rápido, en poco más de 30 segundos, como contaba uno de los testigos que luego usó un extintor para apagar las llamas. El hombre acudió al encuentro de la mujer y comenzó una discusión entre los dos. Fueron los gritos los que alertaron a este testigo, que regenta una tienda de comida, salió a la calle y vio como se vertía el combustible y se prendía fuego.