Llamada a fichar por un gran equipo solidario: «No cuesta nada y es vital»

Decenas de entidades de Burgos llaman a sus paisanos a «fichar por el equipo más grande del mundo», el de la solidaridad. Tal era la invitación que lanzaban en la presentación de la tradicional campaña de difusión de las bondades de marcar la equis destinada a fines sociales en la declaración de la renta.

El periodista Julio César Rico respaldaba una iniciativa empeñada en elevar el número de burgaleses que «con un sencillo gesto, que no cuesta nada» contribuyen a financiar intervenciones directas de apoyo a colectivos vulnerables, a personas con necesidades concretas, «a proyectos de vida».

Recordaba en su intervención que, en estos tiempos de crisis mundial avivada por dos guerras como las de Ucrania y Gaza, rellenar las dos casillas que destinan un 0,7% de la renta a actividades de interés social y a la Iglesia «tiene aún más importancia».

Son situaciones, indicaba, que tienen su reflejo en nuestro día a día y agravan las ya de por sí difíciles situaciones a las que se enfrentan no pocos colectivos -migrantes, mayores, personas con discapacidad o enfermedades, menores y familias, víctimas de violencia de género, residentes en el ámbito rural o afectados por adicciones, entre otros- sostenidos por entidades a las que el Estado, en este caso, debe financiar, «pues asumen labores que deberían llevar a cabo las administraciones».

Ese es el fin de las mencionadas equis, que en esencia son instrumentos de financiación de políticas sociales a las que todos los ciudadanos pueden contribuir. «Es importante recalcar que no supone pagar más ni que te devuelvan menos por la declaración de la renta», indicaba.

En Burgos, no obstante, este mensaje parece calar hondo. Las cifras evidencian la naturaleza solidaria de la provincia, pues es la que porcentualmente más apoyo ofrece, con un 63,53% de declaraciones 'marcadas' y 4.040.098 euros recabados. Sin embargo, las beneficiarias consideran que aún hay margen para incrementar este respaldo. El año pasado, por ejemplo, se 'perdía' más de un millón que bien podría haber impulsado no pocas iniciativas locales porque uno de cada cuatro burgaleses no marcaba ninguna de las dos casillas.

«Confiamos en aumentar las aportaciones y por eso queremos incidir en que las personas que se benefician de ello tienen rostro, nombres y apellidos, conviven con nosotros, pueden ser familiares, vecinos o quienes nos entregan el pedido que hemos hecho por internet», explicaba Alicia Romero, directora de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Burgos.

Integrantes de buena parte de las más de 30 entidades perceptoras de estas ayudas -a las que optan vía concurrencia competitiva- se daban cita en la presentación de la campaña, que tuvo lugar en las instalaciones del Burgos Club de Fútbol, en el estadio del Plantío, por aquello del fichar por una escuadra solidaria.

Comparó Romero «esa emoción que sentimos cuando le va bien al equipo de nuestra ciudad» con la que tiene que aflorar al contribuir al funcionamiento de la red de apoyo que conforman las agrupaciones sociales de distinta naturaleza. Una o dos equis bastan para esta victoria colectiva.