De la Rosa lamenta la falta de «avances» en la candidatura de Burgos 2031

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La candidatura de Burgos para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 apenas ha registrado «avances» desde que el Partido Popular y Vox asumieron las riendas del Ayuntamiento. Esa es al menos la percepción del exalcalde y portavoz municipal del PSOE, Daniel de la Rosa, después de afrontar el reto durante su mandato.

Cree De la Rosa que el bipartito no ha movido ficha en aspectos como la «programación» o el «diseño» de la propia candidatura. Lo que viene a ser la propuesta en general, vamos. Por ello, no ha dudado en instar públicamente al equipo de Gobierno a ponerse manos a la obra para no desaprovechar la «oportunidad» que a su juicio brindaría la obtención de este marchamo.

Partiendo de esta base, el edil socialista ha insistido en que el año que viene resultará decisivo para Burgos. Lo fundamental, ha remarcado, es superar «ese primer corte» para poder «llegar a la fase final con garantías».

También ha querido arropar la candidatura burgalesa el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, de visita por la ciudad para celebrar un encuentro con militantes y simpatizantes de la agrupación local del PSOE con el fin de abordar las inminentes elecciones europeas.

«La cultura es un activo fundamental y Daniel de la Rosa sigue teniendo puesta la camiseta de Burgos Ciudad», sentenciaba el mandatario asturiano convencido de que el exregidor es «el que sabe reflejar mejor el sentir de los ciudadanos y ciudadanas de Burgos».