El hospital Recoletas utiliza el láser Holmio en urología, pionero en Burgos

El médico especialista en Urología y miembro del Instituto Urológico Recoletas Salud en Burgos Alberto Rivero Cárdenes es el responsable de llevar a cabo cirugías con el láser Holmio que ha adquirido el hospital recientemente.

El hospital Recoletas Salud se ha convertido en el centro pionero en Burgos en utilizar esta técnica y ha superado ya las primeras 25 intervenciones en pacientes con hiperplasia benigna de próstata.

La gran mayoría de varones a lo largo de su vida van a presentar síntomas urinarios de diversa índole y, cuando esos síntomas tienen impacto en la calidad de vida, la solución actual más eficaz y duradera pasa generalmente por una cirugía.

Los síntomas secundarios a la hiperplasia benigna de próstata normalmente son causados por el crecimiento natural de la próstata de manera que comprime la uretra con la consiguiente dificultad para la micción. A ello hay que sumar el daño progresivo en la vejiga que va perdiendo la capacidad de contraerse para evacuar la orina en condiciones normales.

Si hace unos años la cirugía era la última opción en estos casos, debido principalmente a que no se disponían de técnicas avanzadas y suponía un mayor tiempo de recuperación para el paciente “ahora sabemos que no es conveniente dejar evolucionar el proceso porque si llegamos tarde a una cirugía hay muchos síntomas realmente molestos: levantarse múltiples veces por la noche, poca capacidad para reprimir las ganas o alguna pérdida de orina que no van a mejorar tanto como si hubiéramos actuado precozmente", ha señalado el doctor Rivero.

Imagen de una intervención.ECB

Cirugía a través de la uretra

En esta cirugía, se reduce el tamaño de la glándula extirpando parte del tejido de manera que se aumenta el calibre miccional y además la vejiga gana en capacidad. Hasta ahora cuando el tejido era de un tamaño moderado se optaba por una cirugía abierta con una incisión por encima del pubis. Ahora, con el láser Holmio “buscamos que se abandone totalmente esa vía para acceder a través de la uretra y retirar ese tejido mediante esta tecnología” apunta el doctor Rivero.

Ventajas del Láser Holmio para especialistas y pacientes

En la técnica quirúrgica con el Láser Holmio, todo son ventajas. Tal y como indica el doctor Rivero “estamos hablando de una cirugía endoscópica en la que no hay ninguna herida externa, eso supone menos secuelas, una rápida recuperación y menor tiempo de hospitalización”.

Es importante también que, en las primeras horas, tras la intervención, el paciente ya nota mejoría respecto a su estado previo, influyendo enormemente en su calidad de vida.