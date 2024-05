«Nuestro reto de futuro mira a los jóvenes y a la internacionalización»

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Aurora Martín hoy es la directora gerente del Museo de la Evolución Humana pero lleva entre los pasillos acristalados de las oficinas de gestión desde antes de la apertura. Empezó en 2010 como coordinadora general de la instalación que abrió sus puertas en julio de aquel año. Destaca de estos 15 años como «fueron los primeros visitantes quienes nos ayudaron a ir mejorando poco a poco porque los principios fueron difíciles». Asume que la clave del éxito ha sido la apuesta por la divulgación de la ciencia hecha en torno a la evolución humana y Atapuerca con personal de la propia excavación. «Fuimos pioneros en contar con un equipo didáctico de monitores que hoy tienen todos los museos», explica.

Pregunta. El Museo de la Evolución está a punto de cumplir 15 años. ¿Cómo fue poner en marcha una instalación de este tipo?

Respuesta. El proceso ha sido largo y no siempre fácil pero siempre ha ayudado que estamos ante un lugar espectacular, un edificio señorial que se enfrenta a la Catedral, el otro gran patrimonio de la ciudad, con una arquitectura singular que permite que lal uz entre y salga. Y esos primeros años fueron complicados el armonizar las visitas con la arquitectura del edificio. Fue una puesta a punto.

R.- ¿Los visitantes han tenido voz en ese proceso?

R.- Han tenido un papel activo, siempre hemos estado muy pendientes de sus peticiones y sugerencias. Teníamos una encuesta de satisfacción que nos permitían ver el museo que demandaba. Por ejemplo, su apoyo fue importante en la edición de folletos explicativos, en las audioguías y signo guías o la demanda de sistemas de lectura fácil. Y seguimos muy en contacto con nuestros visitantes a través de las Redes Sociales, la web, porque es un museo de divulgación de la ciencia.

P.- ¿Cree que se ha logrado el objetivo de ser referente?

R.- El Museo de la Evolución es un referente en divulgación científica. En esto ha tenido mucho que ver por un lado el modelo de gestión, engarzado en un Sistema que tiene que ver con un proyecto de investigación, con yacimientos, con una universidad y un equipo de científicos. Pero también la apuesta por un equipo de monitores eminentemente didáctico, alejado del modelo habitual de atención en sala, un equipo que explica, atiende, y, precisamente, uno de los elementos mejor valorados son las microexplicaciones de los monitores.

P.- ¿Fueron los primeros?

R.- Hoy es una figura muy común pero si, en su momento, no era lo común pero eso viene dado porque el equipo de monitores forma parte del grupo de investigadores vinculados al proyecto. Y eso tiene que ver con las valoraciones tan altas que recibe el museo, son muchos los comentarios que alaban y agradecen la labor del equipo didáctico que les ayuda a comprender el mensaje del museo. Una actitud que va con la forma de hacer del equipo científico, el hecho de que veamos gente que viene a ver a antecessor quiere decir que hemos generalizado los nombres científicos.

P.- Estar dentro de otros tres elementos ¿es una ayuda o una competencia?

R.- Es una fortaleza. Atapuerca es un modelo y una marca del trabajo científico, los yacimientos hacen hablar a las paredes y en el museo se exponen los restos originales que se extraen de él. En eso también fuimos pioneros. El Museo no está solo, esta incardinado en el Sistema Atapuerca y no va al margen de la investigación. Hay también una unión con los agentes que trabajan en el territorio porque lo que se busca es promocionar a nivel turístico y social todo el territorio.

P.- ¿Se han recuperado cifras prepandemia de visitas?

R.- Este año 2023 se han alcanzado las 642.000 visitas y es una cifra importante que nos permite llegar a cifras similares a 2019 que fue en el que más nos visitaron. Una parte muy importante del público llega desde Castilla y León pero el 65% proceden del resto de comunidades autónomas con un feedback a través de los comentarios y las redes sociales que nos hablan de la calidad de la experiencia de la visita.

P.- ¿Y el turismo extranjero?

R.- Es uno de nuestros retos de futuro, la internacionalización y los jóvenes. No es un tema fácil porque las visitas de extranjeros, la mayoría son peregrinos y no todos tienen tiempo o no llegan por aquí. Suponen un 13% de las visitas. En esta línea la apuesta fuerte que hemos hecho por las redes sociales nos pueden ayudar. Algunos vídeos tienen máximos de descargas en México o Estados Unidos. Las actividades on line te permiten llegar a grupos a los que no podrías llegar de otra manera.

P.- ¿Y los jóvenes se enganchan a la evolución humana?

R.- Es otro de los retos, los jóvenes. Trabajamos mucho a nivel educativo, con colegios en diferentes edades y es como nuestra pica ahí que esperemos vaya dando sus frutos. En las redes sociales tenemos una presencia en Tik Tok muy interesante para este tipo de público. Pero sí necesitamos algo más didáctico para jóvenes.

P.- Esa ha sido otra seña de identidad del MEH, la apuesta por ese museo en redes sociales e internet.

R.- Fue algo que hacíamos desde el principio pero que la pandemia supuso un antes y un después. Algunos trabajos experimentales de presencia on line los empezamos entonces, porque estábamos cerrados, per nos permitió dar un avance a la presencia on line que nos ha permitido llegar a mucha gente. En redes sociales tenemos mas de 240.000 seguidores y son muchos para un museo de ciencias.

P.- Pero el Museo es mucho más. Espacio de conciertos, presentaciones literarias...

R.- Hemos conseguido ser un museo abierto a la ciudadanía, queremos ser un centro de divulgación de ciencia, pero también un espacio para realizar conciertos, talleres, actividades culturales y es algo que se ha ido perfilando a lo lago de tiempo hasta ser parte de la oferta cultural de la ciudad. Esta línea de ser ágora o centro cultural se impulsó en 2014 con el nombramiento de Juan Luis Arsuaga como director científico y se apostó por una actualización de contenidos y de promoción para llegar al público. También en una estrategia de exposiciones temporales en las que buscamos que todo esté relacionado con la evolución en su sentido más amplio. Por un lado para ampliar o completar la exposición permanente como fue la exposición 'Tenerse en Pie' que nos permitió incorporar nuevos restos o la del oso, la dedicada al Craneo 4 que después pasó a la exposición permanente...También nos gusta resaltar algo que tenga que ver con Castilla y León como la exposición temporal que ahora tenemos sobre Amusco, un medico de origen palentino.