La UBU y la Cátedra Francisco González Alonso lanzan una convocatoria de ayuda a estudiantes de Gaza

La Universidad de Burgos (UBU) y la Cátedra Francisco González Alonso anunciaron hoy una convocatoria de ayudas para estudiantes acogidos por el programa UBU-Refugio procedentes de Gaza, que responde al compromiso de la universidad de “ampliar programas de cooperación, voluntariado y atención a la población refugiada por el conflicto bélico de Oriente Medio”, tal y como indicó el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos que presentó esta convocatoria de ayudas junto al director de la Cátedra, Francisco González García.

Así, el Programa UBU-Refugio pretende dar acogida a estudiantado procedente de la franja de Gaza para que, al menos, dos estudiantes puedan reanudar sus estudios universitarios en la Universidad de Burgos en las enseñanzas de grado, máster o doctorado. “Inicialmente, vamos a convocar dos ayudas para el curso académico 2024-2025, cifra que podrá ampliarse según las condiciones establecidas en el programa UBU-Refugio, por un importe de 25.000 euros para alojamiento, manutención y matrícula”, anunció Pérez Mateos.

Asimismo, con el ánimo de promover la formación en esta situación de conflicto con dificultades en el desplazamiento de las personas refugiadas, la Universidad de Burgos favorecerá la posibilidad de formación a distancia, mediante matrícula en titulaciones de la UBU que se imparten en modalidad online, dirigida en principio para diez alumnos en primera instancia.

En su intervención, el rector de la UBU quiso dejar claro que “apoyar a la población civil de Gaza y a su comunidad universitaria no es estar en contra de Israel”. "Somos plenamente conscientes de que la mayor parte de universidades israelís, por no decir todas, son independientes y plenamente defensoras de la paz y la convivencia. Por eso, y aunque ahora la UBU no mantiene ningún convenio con centros israelíes, queremos mantener la mejor relación posible con su comunidad universitaria”, afirmó.

“La UBU, al igual que CRUE, hemos manifestado en todos nuestros comunicados nuestra repulsa total y sin paliativos contra las acciones del grupo terrorista Hamas, especialmente la matanza del 7 de octubre, así como reclamamos la liberación inmediata de las personas secuestradas por Hamas. Este grupo terrorista actúa en contra de la convivencia pacífica en la región”, añadió el rector.

En su intervención, afirmó también que, con la misma “contundencia”, demandan que el Estado de Israel “respete el derecho internacional, cese de inmediato su intervención bélica y permita la entrada en Gaza de toda la ayuda humanitaria que pueda proveerse para cubrir la emergencia de su población civil”. Asimismo, instó a que, en el ejercicio de la libre expresión no se produzcan conductas de antisemitismo o islamofobia, así como a cualquier otro comportamiento de odio". Comportamientos que calificó de “inadmisibles en cualquier espacio y lugar", pero más en el seno de la comunidad universitaria. Por todo ello, agradeció a la comunidad universitaria de Burgos que, "al menos hasta el momento, se ha manifestado libremente sobre esta cuestión con total respeto”.

Para finalizar su discurso, recordó que la Universidad de Burgos, “al igual que hizo y sigue haciendo" con los refugiados de Ucrania, “apoya y apoyará a las comunidades universitarias de cualquier país que necesite ayuda y esté sometido a la guerra y la barbarie”.