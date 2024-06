El falso obispo y el cura 'barman' ignoran el burofax del Arzobispado que sigue intentado hablar con las monjas

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

A la espera. Así están las dos partes enfrentadas en el conflicto de las clarisas de Belorado. El Arzobispado de Burgos remitió un burofax el pasado viernes por la tarde a los representantes de la Pía Unión de San Pablo Apóstol para que abandonen el convento de Santa Clara en Belorado si están en su interior o no vuelvan a el si se encuentran fuera. La instancia legal se ha remitido por vía postal, no cuentan con correo electrónico al que remitir la versión electrónica, y no hay acuse de recibo ni respuesta hasta el momento. El falso obispo Pablo de Rojas y al sacerdote 'barman' José Ceacero que hace las veces de portavoz de las hermanas no han respondido a este requerimiento y desde el Arzobispado de Burgos desconocen si se ha recibido o no.

En el Arzobispado confirman que no se ha notificado la denuncia interpuesta por las monjas clarisas de Belorado, iniciada en La Rioja y trasladada a los Juzgados de Burgos donde se personaron el pasado 31 de mayo. En la vía civil la cuestión de las propiedades de los conventos y de la gestión de la congregación está en stand bye.

En la cuestión canónica el proceso también está en vía muerta una vez que toda excomunión debe estar precedida por una entrevista personal con cada una de las 16 integrantes de las Clarisas de Belorado. El proceso de salida de la Iglesia Católica tiene unos pasos previos que incluyen hasta el último momento de decretar la excomunión poder retractarse. El anuncio de salida de la Iglesia Católica de la Congregación de las Clarisas de Belorado ha sido pública pero desde ese mismo momento no se han podido comunicar.

El arzobispo espera, antes de iniciar ese proceso, una comunicación una a una con todas ellas. Esa comunicación no ha sido posible por el momento y es el punto que podría desbloquear esta caótica situación. De poder hablar con las monjas y manifestarse al respecto se podrían desbloquear tanto la vía canónica de excomunión como la judicial para incoar un proceso de desahucio del convento de los integrantes de la Pía Unión de San Pablo Apóstol y sus seguidores o cualquier otra vía jurídica porque todas las posibilidades están encima de la mesa.

Desde el arzobispado siguen apostando por el diálogo, siguen intentando hablar con las monjas clarisas de Belorado intentando que, al menos, se pueda aclarar si los dos integrantes de la iglesia alternativa están o no invitados en el monasterio. Para el Arzobispado la situación está en ese tiempo que se habían dado a las partes que, aseguran, es indeterminado y sin plazos concretos.