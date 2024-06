La UBU asciende a la cuarta posición del sistema universitario español

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La Universidad de Burgos, la más joven y la de menor tamaño de la región, se consolida, por quinto año consecutivo, como la institución universitaria mejor valorada de Castilla y León, según el U-Ranking 2024 publicado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). En su clasificación general, la UBU ocupa el cuarto escalafón nacional, subiendo un puesto respecto a la edición de 2023.

Este ranking, considerado el más prestigioso y riguroso a nivel nacional, ofrece una ordenación de 70 universidades españolas, incluidas todas las públicas y 22 privadas que ofrecen información sobre los indicadores utilizados, en función de su rendimiento en docencia y en investigación e innovación. Quedan sin valorar, por esa razón, otras 19 universidades privadas, entre las que se encuentran cuatro radicadas en la comunidad de Castilla y León, que no aportan al menos 18 de los 20 indicadores que se toman en consideración para elaborar esta clasificación.

Manuel Pérez Mateos, rector de la Universidad de Burgos, ha mostrado su satisfacción al “haber incrementado un puesto respecto a la edición anterior, alcanzando la cuarta posición entre todas las universidades españolas. Solo nueve, de entre casi 90 universidades, presentan mejores índices globales e investigadores que la UBU, lo que demuestra, una vez más, que la de Burgos es, sin duda, una gran universidad, a pesar de ser la más pequeña en tamaño de las cuatro públicas de la comunidad”.

“Estos resultados -afirma el rector burgalés- confirman nuestra excelencia en docencia e investigación y nos animan a seguir en la senda seguida durante los últimos años. Animo a todas las alumnas y alumnos que ahora están realizando la EBAU a matricularse en la Universidad de Burgos, a formar parte de esta institución y a contribuir con su talento a que sigamos creciendo en resultados y prestigio”.

El U-Ranking se basa en los datos proporcionados por el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del Ministerio de Universidades y se calcula a partir de 20 indicadores que valoran tanto el desempeño docente como el rendimiento en investigación e innovación de las instituciones universitarias españolas. En este último apartado, el referido a los índices relacionados con sus resultados en investigación e innovación, la Universidad de Burgos se sitúa igualmente en la sexta posición global, siendo superada únicamente por 9 de las 89 instituciones que a día de hoy conforman el sistema universitario de nuestro país.

Por lo que respecta al sistema universitario de Castilla y León, la Universidad de Burgos encabeza el índice de docencia y lidera la clasificación tanto en rendimiento global como en el conjunto de indicadores que analizan la actividad investigadora e innovadora.

En 2013, año en el que comenzó a publicarse el U-Ranking, la Universidad de Burgos ocupaba el puesto 47 en rendimiento global entre las 48 universidades analizadas. En ese año, figuraba en el puesto 48 en Docencia y el 47 en Investigación. Datos que ponen de manifiesto el crecimiento de la institución burgalesa en el último decenio.

Asimismo, en los índices referidos al rendimiento docente, la Universidad de Burgos se mantiene en el cuarto nivel alcanzado el año pasado, destacando en los indicadores de relación de número de personal docente (PDI) por alumno, tasa de evaluación, tasa de no abandono y porcentaje de alumnos integrados en programas de movilidad internacional. Otros indicadores no directamente relacionados con el rendimiento docente, pero aun así incluidos en este ámbito, tales como los títulos para cuyo acceso se exige nota de corte (algo propio de los relacionados con grados de la Salud como Medicina o Farmacia que no posee la UBU) o el porcentaje de alumnos extranjeros matriculados, son los únicos en los que la Universidad de Burgos no está por encima de la media española.

El porcentaje de patentes logradas por el personal docente, en el que la UBU ostenta la tercera posición nacional, el porcentaje de publicaciones científicas recogidas en el primer cuartil (las 25 de mayor impacto), el porcentaje de publicaciones en coautorías internacionales, el número de contratos de personal investigador y la tasa de fondos de investigación europeos por PDI doctor son algunas de las principales fortalezas que destaca el U-Ranking 2024 en sus indicadores sobre el rendimiento investigador, innovador y docente de la Universidad de Burgos.

Cabe recordar que, durante los últimos siete años la obtención de fondos financieros por proyectos de investigación captados por sus investigadores ha experimentado un incremento de nada menos que del 689%, pasando de 4,5 a 31 millones de euros. Una actividad investigadora que ha llevado a la UBU a ingresar la cuarta parte del total de fondos procedentes de proyectos de investigación en Castilla y León y que ha cubierto, en el ejercicio 2023, el 36% de su presupuesto total, permitiéndola mantener una plantilla de casi 400 investigadores cuyo salario depende de sus investigaciones y no del presupuesto del Gobierno regional.

Por último, el ranking de la Fundación BBVA y el IVIE aporta indicadores sobre el grado de inserción laboral de los estudiantes egresados de cada universidad española, que reflejan para la Universidad de Burgos un 78,4% de tasa de afiliación a la Seguridad Social de sus graduados, elevando esta en más de punto y medio sobre la del año pasado (76,8% en 2023) y situando a la UBU por encima de la media nacional.