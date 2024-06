Ayala sobre la polémica con VOX. Es «un desacuerdo puntual» que debatirán «de puertas adentro»

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha quedo remarcar que el ejecutivo municipal goza de buena salud a pesar del conflicto generado con VOX por el control del empadronamiento ilegal de inmigrantes propuesto por agentes de Policía Local propuesto por VOX. La edil asegura que «el bipartito no esta en riesgo».

En el inicio de la fiesta del Curpillos aclaraba que se tomaría unos pinchos con los ediles de VOX. Todo un símbolo de buena relación. «Nos tomaremos unos pinchos con el vicealcalde, con mi equipo de Gobierno porque, independientemente de las distintas cuestiones, seguimos siendo equipo de Gobierno», señaló. Y así se pudo ver en los perfiles de redes sociales del Ayuntamiento de Burgos.

El vicealcalde, Fernando Martínez Acitores, en tercera fila durante la Eucaristía del Curpillos en el Monasterio de Las Huelgas, no se dejó ver cerca de los periodistas. La alcaldesa respondía así al tuit que le dirigió el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, que recordaba a la alcaldesa que «Puestos a recordar obviedades, no olvides que eres alcaldesa gracias a VOX Burgos y nuestros votos no son gratis».

Ayala respondía a preguntas de los medios que «si Gallardo tiene algo que decir que lo diga». Aseguró que «hay cosas en las que no estamos de acuerdo y en las que prima un criterio determinado». Calificó el rifirrafe a propósito del empadronamiento como «un desacuerdo puntual que lo gestionaremos entre nosotros y de puertas adentro que es como se tienen que solucionar estas cuestiones».

La polémica surgía el pasado miércoles cuando la Concejalía de Seguridad y Emergencias planteó poner en marcha ocho medidas en materia de inmigración ilegal, en concreto relacionadas con los empadronamientos ilegales en viviendas en el término municipal. Lo anunciaron en rueda de prensa el vicealcalde y el edil responsable de esta área, Fernando Martínez-Acitores, e Ignacio Peña, respectivamente, ambos representantes del grupo municipal de Vox. Entre las medidas que proponen el seguimiento de Policía Local del empadronamiento ilegal, inspecciones periódicas y un canal de denuncia anónima. En la comparecencia aseguraron tener el visto bueno de su socio de Gobierno, el PP, porque «nos dijeron que era nuestra área y que actuáramos como quisiéramos».

Al día siguiente, Cristina Ayala, respondía a sus socios de Gobierno que la «carta blanca» argumentada por Martínez Acitores no era tal. «Esa afirmación no se corresponde con la realidad, lo desmiento categóricamente», explicó el viernes ante los medios. Recordaba Ayala que «la autoridad máxima» es ella, también en Policía Local. Reconoció que esa proposición se quiso lleva a pleno pero no ha llegado a discutirse y subrayó que la comparecencia de sus socios de gobierno «tiene tintes electoralista al acercarnos a las elecciones europeas del próximo domingo». Recalcó que «tanto el Partido Popular, el grupo y la alcaldesa no están de acuerdo en algunas de esas acciones».