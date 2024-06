Peña y Tudanca animan a votar porque «nos jugamos avanzar o retroceder»

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El secretario provincial del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ejercía su derecho al voto en el Colegio Isabel de Basilea de Burgos pensando en «lo reciente que es la democracia en nuestro país, no es tan lejano el tiempo en el que no se podía hacer, estamos orgullos que se siga pudiendo votar con normalidad y en democracia pero ahora vuelve a haber riesgos que creíamos olvidados». Por ello animaba al voto en unas elecciones, las Europeas, que parecen tan lejanas a priori y que no llenaban el colegio electoral pasadas las 11.

El miedo a una alta abstención es alto y por ello tanto Tudanca como la secretaria general del PSOE en Burgos, Esther Peña, animaron a «llenar las urnas con la máxima alegría y la máxima convicción porque nos jugamos avanzar o retroceder». En esta línea Tudanca añadió que «en estas elecciones europeas en las que nos jugamos tanto hay que participar, participar y participar con toda la ilusión y con esperanza». Apeló también que a pie de urna el elector reflexione porque, considera que «hay que votar en favor de en vez de en contra de».

En su intervención tras el voto ambos dirigentes socialistas, acompañados por el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, agradecieron la labor de todos los que con su trabajo hacen funcionar el engranaje electoral. «Agradecer el trabajo de todas las personas fundamentales para que el dispositivo electoral se desarrolle con toda normalidad, en especial a nuestros queridos interventores y apoderados del PSOE que, una vez más nos demuestran su compromiso».

Recordó Peña que son 747 mesas en funcionamiento durante la jornada de hoy a lo largo y ancho de nuestra provincia y deseó que «sea una jornada sin inconvenientes pero sí con urnas llenas de papeletas que muestren lo que los burgaleses necesitan para Europa». Recordaba el líder de los socialistas regionales que cada uno de los integrantes de mesas, secretarios de ayuntamiento, agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ciudadanos que están detrás de las urnas en mesa electoral «hacen que a democracia funcione y que podamos seguir ejerciendo nuestro voto con absoluta libertad»