Rocío Lucas: «Hay oportunidades de negocio en Castilla y León, también desde el emprendimiento»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Desde la puesta en marcha del primer Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE) en 2008, se ha propiciado la creación de 357 empresas en Castilla y León tras impulsar más de un millar de planes de negocio y atender a 8.218 emprendedores. Con estas cifras, la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha destacado este lunes en Burgos que «hay oportunidades de negocio en nuestra Comunidad no solo para trabajar desde el ámbito ajeno, sino también desde el ámbito del emprendimiento». De igual manera, ha puesto en valor la implicación de las universidades a la hora de fomentar «esta innovación que están continuamente demandando las empresas».

Precisamente, la Universidad de Burgos (UBU) ha acogido la entrega de premios del Plan TCUE, que contempla un presupuesto de 10 millones de euros de aquí a 2027. De esta forma, se pretende promover en mayor medida las vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas; por sus siglas en inglés) o las microcredenciales como «opción de futuro para los jóvenes».

Dentro del concurso Iniciativa Campus Emprendedor, concretamente en la modalidad de Proyecto Empresarial, la UBU se alzó con el segundo premio gracias a Tokenized Green, presentado por Álvaro Lobo y Lucas Olivella. Su propuesta, según fuentes de la Universidad, consiste en el desarrollo de «una plataforma de inversión colectiva para impulsar proyectos de vivienda sostenible y de energías renovables en el medio rural». Entretanto, la iniciativa Zenit Kambucha de Sonia Sanmartí (Isabel I) obtuvo una mención especial por parte del jurado.

«Somos una generadora de emprendimiento y tenemos que seguir dando iniciativas a los jóvenes», enfatizaba la consejera antes de la entrega de premios mientras hacía hincapié en que, en esta edición, los proyectos agroalimentarios enmarcados en el «desarrollo rural», la «sostenibilidad» o el «medio ambiente» han gozado de gran visibilidad aunque TCUE siempre «abarca todos los campos de conocimiento».

Para el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, es «muy importante» que las universidades generen un «caldo de cultivo» que pueda favorecer la «creación de empresas». En este sentido, no ha dudado en aseverar que «el sistema universitario de Castilla y León tiene una gran capacidad de atracción de talento». El principal reto, no en vano, es «retener ese talento» y no desaprovechar las oportunidades. En el caso de Burgos, subrayó que en torno al 55% de los estudiantes «vienen de fuera».