PP y PSOE se enzarzan a costa de los contratos de patrocinio

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La titular de Área de Festejos ha presentado al Consejo de la Gerencia de Cultura la reclamación de un medio de comunicación, dirigida al área de Alcaldía y de Cultura, por el pago de actividades realizadas en abril del año 2021 y junio del 2023. Álvarez aseguró que se ha buscado la documentación y el expediente de los contratos que justificara la realización de esas actividades para poder saldar esta deuda contraída por el anterior gobierno municipal, en concreto por el área de Festejos, con la concejal Blanca Carpintero como máxima responsable.

Álvarez ha asegurado que, «después de una revisión profunda, no existe ningún tipo de expediente abierto, ni en curso, ni los responsables de las áreas conocen nada de este tema». El medio de comunicación, se ha dirigido al ayuntamiento a través de correo electrónico reclamando el dinero. En escrito especifican que:Blanca Carpintero fue la que respaldó dichas actividades, asegurando que «iba a haber un patrocinio», y que fue la propia Carpintero la que «levantó el teléfono y dijo que se hiciese», explica Álvarez.

Este hecho incrementa la polémica abierta entre el Partido Popular y el Partido Socialista cuando, días atrás, Daniel de la Rosa no dudó en calificar como un «escándalo económico» que las áreas de Alcaldía, Protocolo y Comunicación acumulen casi 100.000 euros en 42 facturas sin contrato por servicios prestados desde octubre hasta febrero. El portavoz socialista aseguró que no se conocía quiénes eran los que habían realizado los encargos que se encontraban recogidos en dos expedientes distintos. Un tema que Blanca Carpintero, retomó en otra comparecencia de prensa para recalcar que «había contratos que no eran tal, sino encarguitos que se hacen con el teléfono, llamando, de palabra... a la vieja usanza vamos».

Ante esta situación actual, Carolina Álvarez, ha asegurado que «Si alguien utiliza el método de hágase por teléfono y a la vieja usanza es el Psoe ». La responsable de Festejos ha adelantado que se continúan revisando los expedientes emanados del anterior Equipo de Gobierno.

Álvarez aclaró que ha comunicado la situación a la Gerencia de Cultura, realizada bajo la supervisión y orden de la entonces Concejal de Festejos Blanca Carpintero, «no por venganza», sino porque hay que dar respuesta al «proveedor» que le reclama al ayuntamiento dos facturas de 4.600 y 7.500 euros.