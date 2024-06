La plataforma contra el aparcamiento en altura en Gamonal exige parar la tramitación

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La plataforma contra el aparcamiento en altura en la calle María Amigo, del barrio de Gamonal, solicita al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos que paralice el procedimiento administrativo que sustenta el expediente de modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permitiría edificar sobre la vía pública este tipo de dotaciones.

Así lo han transmitido en una carta registrada esta semana en el Ayuntamiento de Burgos, en la que piden que se atiendan las alegaciones presentadas contra el cambio urbanístico para eliminar la posibilidad de construir edificios para vehículos sobre la vía pública y en parcelas en los entornos de equipamientos enseñanza. Esta última hace referencia a otro de los proyectos, el que se ubicaría en una zona de aparcamiento junto al colegio Sierra de Atapuerca y la Escuela Infantil Los Gigantillos.

Los vecinos tanto de Gamonal como de la zona sur afectada, que siguen recabando firmas después de registrar más de 5.200 contra estos proyectos, están abiertos a reunirse con los responsables de Urbanismo para conocer los detalles de la propuesta, así como los costes económicos y para trasladar su opinión de rechazo «a una estructura que entendemos invasiva y de una dudosa ventaja económica».

Desde la plataforma contra el aparcamiento en altura de María Amigo, Santos Martín, firmante de la carta, no comprende que se promueva una modificación del PGOU sin haber realizado un estudio previo sobre las necesidades de este tipo de estacionamientos en altura, que entiende que son más propios de entornos industriales o de zonas periféricas de las ciudades, a modo de aparcamientos disuasorios y «no en zonas residenciales urbanas».

El colectivo se aferra a un estudio sobre las necesidades de aparcamiento en Gamonal, que se redactó por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento el pasado 2021, que concluía que la zona de María Amigo en el barrio de Gamonal no es de las más afectadas por la falta de estacionamiento. Así, localizaba este problema en el entorno de Lavaderos. «Aquel estudio sirvió para desestimar María Amigo como un emplazamiento adecuado para un aparcamiento, por resultar más necesario en otros puntos del barrio de Gamonal», señalan, aunque en aquella época se planteaba un aparcamiento subterráneo.

Los vecinos argumentan que serían partidarios de un estacionamiento subterráneo para evitar una estructura de tanto impacto y señalan como opción el parque Buenavista. En Lavaderos se fijan en la parcela dotacional que existe con la transformación residencial del entorno del antiguo cuartel de Artillería. En cuanto a los costes económicos, señalan que «las 400 plazas que se proyectan construir solo significan un aporte neto de 200 plazas, porque ya hay 200 en superficie en esa calle, lo que significa que la opción de hacer un aparcamiento subterráneo como alternativa no supondría un incremento significativo en el costo». Los cálculos que han realizado hablan de 4 millones de euros para un subterráneo o para el edificio que plantea el equipo de Cristina Ayala.

La plataforma reclama la oportunidad de expresarse tanto mediante el diálogo con el equipo de Gobierno como a través de una consulta ciudadana que permita a los vecinos mostrar si están a favor o en contra del proyecto planteado.

Desde el punto de vista de los afectados, resulta «crucial involucrar a los vecinos en decisiones que afectan tan decisivamente y de una forma tan definitiva a nuestra comunidad y a nuestro entorno, porque se trata de infraestructuras que permanecerán en el tiempo».

«Creemos que el momento de establecer el diálogo con los vecinos es ahora y no cuando se hayan malgastado el tiempo y los recursos públicos en los proyectos de ejecución de unas obras que no verán la luz si no se replantean y se reconvierten en una solución de consenso para todas las partes: vecinos y Ayuntamiento», se indica en la misiva.