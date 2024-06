Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La plaza de la Flora regresó este domingo a los tiempos en los que fue lugar de mercado, de tránsito y de feria. Gracias al empeño de la Sociedad Gastronómica Los Cucos, y el impulso del ayuntamiento, se ha retomado esta fiesta que, después del largo parón en que sumió la pandemia, pudo poner en marcha su edición número 32.

Detalle del esquileo a máquina.OSCAR CORCUERA

Y no faltó el público que sorteaba cabezas para asomarse y ver el arte del esquileo. Porque es un arte. Aunque algunos de los comentarios de las personas más jóvenes dudaban de que los animales estuvieran de acuerdo con desprenderse de la lana. Más allá de una tradición, el ¨ pelar¨ a los animales es una necesidad. Según explica Manuel, un veterano espectador «porque la lana que recubre a las ovejas les puede asfixiar de calor y pesa un quintal».

Es cierto que a algunos jóvenes les puede chocar esta tradición, pero por ese motivo están los Cucos, velando desde hace décadas para que no se pierda y también, mostrarlas en el centro de la capital, como lo hacen, en invierno con la fiesta de la Matanza. Ambas propuestas han estado a punto de desaparecer del calendario festivo de la capital debido a la pandemia, y a la remodelación de la propia sociedad que lo promueve. Tras la pandemia regresó a la Flora primero la fiesta de la matanza, que lleva ya 39 ediciones en activo. Pero no estaba tan claro poder poner en marcha de nuevo el Esquileo, debido también, en parte, a que ya no hay rebaños como los había antes.

El esquileo vuelve a la Flora.OSCAR CORCUERA

«Para los Cucos es que no se pierda la tradición. Algunos de los niños que hoy están aquí sentados, no habían visto una oveja, ni sabían nada del esquileo» explica Juan Montiel Solsona, presidente de Sociedad Gastronómica Los Cucos. «Nos pasa lo mismo con la fiesta de la matanza, que se creen que el chorizo sale del supermercado».

Felices de retomar la actividad, la plaza de la Flora con la Catedral de fondo recibió esta edición de la fiesta. «Este año tenemos cinco ovejas churras. Vienen de Zalduendo, nos las ha cedido Abel, el carnicero de allí», explica Juan Montiel Solsona, presidente de Sociedad Gastronómica Los Cucos. Cuatro de ellas se esquilan con máquina y una con tijera a la antigua usanza. «Son los esquiladores Melquiades. Es un arte. Es complicado y ya cada vez hay menos esquiladores. Antes venían de Polonia, de los países del Este. Pero últimamente los esquiladores llegan desde Hispanoamérica. Además, cada vez hay menos rebaños». Es uno de los signos de los tiempos, la desaparición progresiva de la ganadería lleva también a la pérdida de los antiguos oficios. «Antes de cada localidad había diez o doce, ahora hay un par, más grandes, pero solo un par».

No es casualidad que esta fiesta se celebre en junio, ya que era el mes en el que, por tradición, se hacía siempre el esquileo. Burgos es la última región de España en la que realizaba. «Esto empieza hace dos meses. En el sur, en Andalucía, van subiendo y se llegaba aquí más o menos por estas fechas. Siempre era así», explica el presidente.

La Sociedad Gastronómica Los Cucos prepararon cintos pinchos de queso fresco.OSCAR CORCUERA

Solsona recuerda que la capital está unida al comercio de la lana, y las ovejas en su historia. «Las grandes familias de los mercaderes, en el siglo XVI, comerciaron con Flandes. Y gracias a esa riqueza se pagaron las capillas de la Catedral. Era la época del Consulado del Mar, cuando Santander era el puerto y la salida al mar de Burgos».

La propuesta estuvo acompañada por el grupo de danzas Diego Porcelos y los dulzaineros del Ayuntamiento, que pusieron la voz, la música y los bailes a la propuesta. Y un momento especial también al representar sobre el escenario el famoso cuadro del pintor burgalés Marceliano Santa María. Una obra que muestra el momento de 'El Esquileo' y que está expuesta en el salón de Plenos de la Diputación Provincial.

El grupo de Danzas Castellanas Diego Porcelos.OSCAR CORCUERA

Y como manda la tradición, hubo también reparto de pinchos y vino, «»reparte al público un pincho de queso fresco y otro curado. Acompañado de un riberita. Serán Unos 100 kilos de queso y 120 botellas de vino, para que todos puedan disfrutarlo».