Zurbarán Rock 2024: The New Roses' sustituye a The Warning

Un compromiso ineludible de agenda de The Warning les va a privar de participar en el multitudinario festival de hard rock y heavy metal que se celebra en Burgos los días 12 y 13 de julio.

El Zurbarán Rock compensará esa baja de última hora con la presencia en la plaza de San Agustín de los alemanes «The New Roses». Saltaron a la fama al incorporar su canción Whithout a Trace, a la banda sonora de la popular serie “Hijos de la Anarquía - Sons of Anarchy” y desde entonces, han dinamitado escenarios por toda Europa, estando su trabajo Nothing But Wild, en el top 10 de las listas de venta en Alemania.

El potente directo de la banda alemana se pondrá en juego ante cerca de 5.000 espectadores en un festival en el que participan bandas como Sonata Arctica, Ronnie Atkins, The New Roses, Crahdiët, Lèpoka, Temple Balls, Vhäldemar, Nightmare, Heavy Pettin, Skiltron, Jenner, Dark Embrance, Supremacy, Mortsubite, Daeria, Hijos de Overon, The Fly Army, Cheddar.