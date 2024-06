En libertad el detenido por agresión sexual a una menor de edad en la calle La Paloma

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La madrugada del pasado viernes del pasado fin de semana una joven, menor de edad pero mayor de 16 años, sufrió una presunta agresión sexual en un portal de la calle La Paloma de Burgos. El agresor, de poco mas de 18 años y «no mucho mayor en edad que la víctima», según confirmó la Policía Nacional, fue detenido y puesto a disposición judicial aunque ya ha sido puesto en libertad con cargos. Él no reconoce los abusos, mientras que la joven tras lo sucedido se comportó como si se hubieran producido y trató de recibir ayuda por parte de los vecinos. Además presentó la denuncia ese mismo día.

Los hechos se produjeron cuando ambos jóvenes se encontraban en el interior de un portal al que habían podido acceder de madrugada. En un momento dado se produjo el contacto sexual tras el que la joven se sintió agredida sexualmente y trató de buscar ayuda entre los vecinos. Posteriormente fue capaz de identificar al joven al que acusaba de agredirla sexualmente y la Policía Nacional procedió a su detención. Al tomarle declaración, el joven confirmó que había mantenido relaciones con la chica pero sostuvo que éstas habían sido consentidas y de mutuo acuerdo. Esa es la versión que mantuvo en sede judicial. Tras escuchar su versión de los hechos y contrastar la declaración de la menor, el joven fue puesto en libertad con cargos.

Cabe señalar que en este caso, es clave determinar si las relaciones sexuales fueron de mutuo acuerdo o no, ya que la joven, aunque sea menor, sí tiene edad de consentimiento. En caso contrario, el detenido se enfrentaría a una acusación de agresión sexual.

A mayores, al parecer, según confirmaron fuentes policiales, ambos jóvenes habían estado consumiendo alcohol durante la madrugada en la que se produjeron los hechos.

La Policía aprovecha el caso y avisa: Si te aprovechas de una joven ebria, es agresión sexual

Un juez dirimirá la situación en una sentencia a propósito de un caso a raíz del que los responsables de Policía Nacional han querido aclarar a los jóvenes qué es una agresión sexual. Así, el comisario jefe de Burgos, Jesús Nogales, ha recordado que «no podemos aprovecharnos de las personas, una mujer en este caso, que esté bajo los efectos del alcohol o con sus capacidades mermadas».

Recordó que «si una persona está bajo los efectos del alcohol su consentimiento no es valido, esto es una agresión sexual». Aunque aún está pendiente de que este caso pueda llegar a juicio y posteriormente se dicte sentencia, si el fallo asumiera la versión de la joven, se estaría hablando d euna agresión sexual agravada al ser la joven menor de edad, aunque es cierto que está en edad de consentimiento al ser mayor de 16 años.

El agresor, mayor de edad, no presenta una «diferencia de edad exagerada, que no sea normal en relaciones consentidas pero si no hay un consentimiento legitimo, es una agresión», insistió Nogales.