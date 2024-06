Un Orgullo institucional tenso y solitario

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

A la escasa afluencia de concejales tras la bandera multicolor que 'ondeaba' esta mañana en el interior del Salón de Plenos municipal se añadía cierta tensión. Y es que tras la lectura de la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, la alcaldesa, Cristina Ayala, compartía su sorpresa por la ausencia en el evento de la Asociación Espacio Seguro, que días antes comunicó su decisión, consensuada entre los integrantes del colectivo, de no acudir a los actos promovidos por el Ayuntamiento, cansados de que "esté quien esté el resultado sea el mismo y no se haga nada".

La regidora lamentó esta postura. "Hoy aquí lo que tratamos de celebrar es que esta corporación está a favor de la tolerancia sexual y sentimos que ellos no estén también aquí por primera vez", incidía, especialmente extrañada porque "haciendo lo mismo que en años anteriores, justo decidan faltar este".

No pudo ocultar la edil del PSOE en ese momento su discrepancia con la valoración de Ayala. El gesto la delataba al escuchar sus declaraciones y hasta hubo cruce de pareceres mientras posaban con la bandera ante los fotógrafos. Se enrarecía así aún más el ambiente de un evento un tanto deslucido en el que la alcaldesa dejó claro que la multicolor no ondeará en el balcón consistorial, aunque sí se iluminará esta noche la fachada del edificio en conmemoración de esta jornada reivindicativa.

"Esta decisión surge a causa de distintas sentencias que se han producido en nuestro acervo jurisdiccional y nosotros anunciamos ya el año pasado que no íbamos a exponer de banderas de ningún tipo a lo largo de este mandato", insistía Ayala, para destacar al punto que tal medida no implica que no se lleven a cabo otros actos, como el que por segundo año bajo su mando, "pero ya históricamente desde hace muchos años en el Ayuntamiento de Burgos", se celebraba para mostrar que "esta corporación está a favor, como no puede ser de ninguna otra manera, de la inclusión, de la diversidad y de la absoluta tolerancia hacia cualquiera, sea su orientación sexual".

Culminaba así una cita que se centró en la lectura a cargo de la propia alcaldesa del manifiesto redactado por la Federación Española de Municipios y Provincias, en el que se recordaba que el Orgullo es "una oportunidad para honrar a aquellos que han luchado por la igualdad y los derechos de la comunidad LGTBI+ en todo el mundo".

El texto hacía especial hincapié en la necesidad de reconocer y condenar las políticas discriminatorias que persisten en algunos países: "La falta de progreso en la protección de los derechos de las personas LGTBI+ en ciertos lugares es motivo de grave preocupación. Estas políticas no solo perpetúan la discriminación y la violencia, sino que también representan una violación flagrante de los derechos humanos".

Además, los municipios implicados en la entidad promotora de esta declaración urgían poner freno a los discursos de odio contra el colectivo LGTBI+ en cualquier ámbito que legitiman y fomentan las discriminaciones y las agresiones. Recordaba al respecto que "en el año 2023 los delitos de odio alcanzaron la cifra de 1.606, lo que supone un aumento del 33,1% con respecto al 2022".