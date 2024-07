Auren Consultores definirá la Agenda Urbana y la Estrategia Territorial Integrada de Burgos

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, daba cuenta de la adjudicación a la empresa Auren Consultores del contrato menor de servicios de asistencia técnica para la elaboración de la Agenda Urbana y la Estrategia Territorial Integrada.

Así, esta firma, que ya ha colaborado con el Ayuntamiento de Burgos tanto en la captación como la justificación de fondos europeos, recibirá 17.847,5 euros para definir un documento exigido por el Gobierno que tiene como objetivo que todos los municipios se ajusten a las directrices estatales en la materia. Su redacción será además obligatoria para poder percibir fondos europeos hasta 2027.

Manso detallaba que el plazo de ejecución de este texto es de tres meses, labor que se encuentra en la actualidad en fase inicial de recogida de datos y recopilación de información. Aseguraba además que todos los grupos municipales, "tanto los que forman parte del equipo de Gobierno, como la oposición" han valorado positivamente esta encomienda. "También Vox, claro, como no puede ser de otra manera, porque se trata de cumplir la ley", subrayaba, preguntado por este extremo en particular, habida cuenta de la 'proximidad' de la propuesta con la Agenda 2030, tan denostada por la formación verde. El concejal reconocía al hilo que "están relacionadas, pero no son lo mismo".

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana despeja cualquier duda al respecto y explica en su página web que "la Agenda Urbana Española es un documento estratégico, sin carácter normativo, y, por tanto, de adhesión voluntaria, que, de conformidad con los criterios establecidos por la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea, persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano".

Aclara además que "tras un intenso trabajo de elaboración y un amplio proceso participativo que ha durado casi un año, esta estrategia de desarrollo urbano de carácter integrado ofrece un decálogo de objetivos estratégicos que despliegan, a su vez, un total de 30 objetivos específicos y 291 líneas de actuación, poniendo a disposición de quienes estén interesados en su implementación, un verdadero 'menú a la carta' para que puedan elaborar sus propios planes de acción".

De confeccionar el de Burgos se encargará Auren Consultores, que, tras el periodo inicial de acopio de información estadística y análisis DAFO, partirá de un borrador para desarrollar una segunda fase centrada en la participación ciudadana, vía entrevista telefónica. El resultado se expondrá públicamente y será objeto de debate político antes de su aprobación definitiva.