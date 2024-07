Gana dos abonos para el Tablero de Música con tus fotos de los conciertos

Elegido por un jurado compuesto por profesionales del Departamento de Fotografía de EL CORREO DE BURGOS y representantes de la Universidad de Burgos. El ganador recibirá un bono con entradas para dos personas para la próxima edición del Tablero de Música en 2025.Una fabulosa experiencia Gastronómica para dos personas en el Restaurante Onírica , en la calle San Lorenzo 33 de Burgos.Elegido según los ‘Me gusta’ en el perfil de Facebook de EL CORREO DE BURGOS. Recibirá un tratamiento en pareja en Balnea Escuela de Vida : Abierto a todo tipo de lectores. Menores de edad pueden participar con autorización de sus padres o tutores.Las imágenes pueden ser realizadas con cualquier dispositivo, incluyendo cámaras fotográficas y dispositivos móviles.: Las imágenes deben ser tomadas en la edición del Tablero de Música de julio de 2024. Se valorará que reflejen elementos reconocibles de la Universidad de Burgos.Los autores deben asegurarse de tener autorización para publicar imágenes de personas concretas -no es necesario en fotos genéricas del publico general-, y en el caso de menores, deben contar con el permiso de los tutores legales. La responsabilidad recae exclusivamente en el autor.: Las fotografías pueden ser en color o en blanco y negro, sin montajes fotográficos. Deben tener un mínimo de 1 megabyte y dimensiones entre 1080 x 1080 y 1200 x 1200 píxeles, enviadas en formato JPG con un tamaño máximo de 5 megabytes.: EL CORREO DE BURGOS se reserva el derecho de no admitir imágenes con lemas políticos, reivindicativos o de denuncia fuera del espíritu positivo del concurso.: Los participantes deben incluir su nombre y teléfono para ser contactado en caso de resultar seleccionada su fotografía, junto a un titular y un pie de foto descriptivos. Se remitirán por correo electrónico la dirección eventos@ecb-elmundo.com haciendo constar en el asunto del mensaje Concurso Tablero 2024 y su nombre.: Hasta el 1 de agosto a las 14:00 horas.Los participantes ceden sus derechos de autor al periódico, que podrá publicar las imágenes identificando al autor.: La organización podrá realizar una exposición con todas o parte de las fotografías participantes.Un jurado seleccionará los tres mejores trabajos antes del 30 de septiembre. Los premios no podrán quedar desiertos y el fallo del jurado será inapelable. El comité organizador y el jurado del concurso no proporcionarán información adicional más allá del fallo oficial registrado en el acta. La composición del jurado será revelada al anunciar el veredicto del certamen.La participación implica la plena aceptación de las bases, publicadas íntegramente en la web del periódico y extractadas en la edición impresa.Empleados y familiares de EL CORREO DE BURGOS no pueden participar. Si el premiado es menor de edad o estgá legalmente incapacitado, será necesario el consentimiento del padre o tutor para la aceptación del premio.